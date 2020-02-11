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有錯還不道歉太「混怒」！12星座犯錯反應大不同　愛面子嘴硬讓人氣到飆血壓

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▲▼星座,生氣。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲十二星座知道自己有錯後的反應都不一樣，有些人死不認錯，有些人則是瘋狂討好。（圖／翻攝自PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

惹怒別人讓對方不爽，如果是自己的錯就該好好道歉，不過十二星座裡就有某些星座做不到道歉這回事，就算知道是自己的不對，寧可繼續錯到底，還是不願意認錯。也有些星座的反應是，不但認錯，還會因為覺得太對不起對方，想盡辦法彌補求原諒。《星座好朋友》整理出十二星座犯錯後的反應，快來看看哪些人是死不認錯，哪些人最有誠意主動道歉。

牡羊座：不願認錯

請繼續往下閱讀...

牡羊座在吵架時就會知道是自己有錯，但當下的氛圍和情緒使然，牡羊就是氣到只想硬碰硬、不肯認錯，都得等到事後才開始後悔，想跟對方說抱歉。

金牛座：彌補對方

金牛是很明理的人，如果是自己的問題惹人不爽，他不僅會覺得抱歉，還會覺得愧疚，更會想辦法彌補，希望對方趕快息怒，也希望對方不要再惦記那件事了。

雙子座：死纏爛打

雙子的人一旦知道錯了之後，就會使出死纏爛打之術，非要纏到確定對方真的不生氣了才肯罷休，否則他們心裡會感到不安。

巨蟹座：不好意思道歉

敏感的巨蟹是自知有錯，但會很不好意思道歉的那種人，他們因為太害怕犯錯，才會覺得講對不起是很彆扭的事情，非常不想承認自己有錯。

獅子座：絕不認錯

愛面子是獅子天性，所以就算獅子知道錯的人是自己，他也絕對不想認錯，但其實他是把在意放心裡，可能已在心中說過幾百次抱歉，但就是不會說出口。

處女座：但你也有錯

處女座知道自己有錯之餘也會好好分析，他們會覺得錯的責任不全在自己身上，對方也有錯，所以要處女座認錯，就得對方也認錯才行。

天秤座：錯了就會道歉

天秤雖然覺得錯了要道歉是一件困難的事，但還是會坦蕩蕩認錯，因為他們更不喜歡跟人吵架，只要說聲抱歉，就能讓對方不生氣、不吵架，天秤當然會願意道歉。

天蠍座：堅持自己沒錯

天蠍好勝心太強，會堅決認為自己沒有錯，即便心裡知道自己錯了，還是會堅持不道歉，爭不贏對方沒關係，但示弱認錯絕對不行，所以會讓人覺得很難相處。

射手座：瘋狂討好

射手只要知道自己犯錯，就會瘋狂跟對方道歉，還會一直討好求原諒，黏著對方、給對方想要的，只希望對方不要再氣，也不要再跟他吵架了。

魔羯座：心裡愧疚表面裝沒事

彆扭的魔羯知道自己有錯後，心裡會很愧疚，只是表面跟行為都會裝沒事，不一定會道歉，卻願意用其他行動去彌補對方，那一句抱歉，魔羯真的很難說出口！

水瓶座：依舊傲嬌

水瓶個性傲嬌，不會願意直接道歉，而且水瓶的自尊心是很高的，要他們承認錯誤很難，所以要看對方是不是水瓶很在意的人，如果是就會瘋狂道歉，如果不在意，就算因此失去這個人，他們也不在乎。

雙魚座：裝可憐求原諒

演技派的雙魚只要覺得是自己有錯，就會裝可憐求原諒，表現出自己真的不是故意惹對方生氣，不是故意要犯錯的樣子，不過只要原諒他們再給一次機會，雙魚是願意改進的。

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