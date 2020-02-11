柯文哲嗆「分局合併案敢不准未來要求全不同意」　葉毓蘭：應尊重警方專業

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲11日針對文山一、文山二警察分局合併案怒斥警察局長，如果中央不核備，未來台北市政府將不配合中央警政署任何要求。對此，國民黨立委葉毓蘭批評，柯文哲的放話較多情緒，少了政策需要的理性，「真的有理嗎？」認為柯文哲應多點合作、多點尊重，才會是讓台北市民最安心的首長，也會是台北市警察最好的靠山。

對於柯文哲為了文山一、文山二警察分局合併一事，怒斥警察局長，還放話「警政署敢不准，未來所有要求我全不同意」。葉毓蘭11日透過臉書批評，姑不論市長是否這麼大，但就中央地方分權的體制而言，警察、政風、主計、人事皆為中央一條鞭設計，警察事務的複雜與專業，要達成警察維護社會秩序與治安的任務，中央與地方絕對是夥伴關係。「柯市長的放話，較多情緒，卻少了政策需要的理性，除了只是讓台北市警察局長陳嘉昌難過，兩大之間難為小之外，真的有理嗎？」

葉毓蘭認為，文山一、文山二合不合併，應該全盤考量，更應該與地方充分溝通，尋求民眾的支持。另外，警察的工作一向與人民最接近，最能察覺人民的需求、也要回應人民的需要，「警察局長基於理性專業，向市長做出暫緩實施的建議，怎麼會招致市長的痛罵，也令人不解。」

葉毓蘭指出，四年前，柯文哲初任市長時，就發生過當場讓信義分局長李德威難堪，不久又因為漂流木事件，無端責難尊重主管機關的內湖分局長張夢麟，這兩位分局長的去職，相信柯文哲事後都應該有悔，畢竟，警察的專業建立已久，市長應該要予以尊重才能發揮團隊的戰力。

至於柯文哲嗆說「警政署敢不准，未來所有要求我全不同意」，葉毓蘭說，其實在警察事務上，未來台北市求助警政署的，絕對比警政署求助台北市的多。因為台北市作為中華民國台灣的首都，是全國陳抗勤務密度最高的地方，單憑台北市政府警察局可能無法獨力完成，倘若無警政署協助調度全國警察機關協助，將無法有夠充裕警力協助支援陳抗勤務。

葉毓蘭表示，相較於柯文哲略帶情緒的發言，警政署以考量治安、交通、民意，再做決定的回應，毋寧掌握了政策的理性，值得稱許，多點合作、多點尊重，市長會是讓台北市民最安心的首長，也會是台北市警察最好的靠山。