　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他習慣跑門市繳電話費：當散步很棒！鄰居建議線上繳　網加碼教1招能省錢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼追劇、滑手機、低頭族、托腮示意圖。（圖／記者何文君攝）

▲現在很多人都線上繳電話費帳單。（示意圖／記者何文君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人收到電信帳單，都會帶著紙本到超商或門市繳費，不過自從開始電子化，就有民眾直接用APP或線上繳費。一名網友就表示，他去門市付錢的時候遇到鄰居，對方說在都可以線上繳、跑門市很累，但他覺得這已經是一種習慣，也認為當成散步挺棒的，好奇問「現在還會去電信門市繳費嗎？」

這位網友在《Mobile01》發文，說他在該家電信很多年了，用得蠻不錯就一直續約，上次到門市繳費的時候撞見鄰居，對方很熱心地分享，說現在都可以線上繳費、跑門市很累等等的。

請繼續往下閱讀...

原PO直說，雖然他知道不用跑門市會比較方便，也聽過不少人家裡也都這樣，「只不過，身體還是會很習慣的跑去門市繳費QQ，因為這樣子做好幾年了，有點改不了」，他也把跑門市繳費當作是一項樂趣，認為散散步也挺棒的，最後好奇問有沒有人跟他一樣，都很習慣去門市繳費。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲線上繳款就不用特地到門市或超商繳費了。（示意圖／pakutaso）

看到貼文後，就有不少人都是線上繳費，「我有時候直接用APP繳費就好，很方便，我覺得錢有繳就好，每個人習慣不同，不必太糾結繳費方式」、「不管是使用哪家電信，我都是線上繳款，簡單又方便」、「我現在都用APP繳費，比較方便，不然要一直跑出去有時候都會放到忘記。」

有網友還是會出門繳費，不過是到超商，「我都到便利商店繳電話費，偶爾才會到門市繳費。我不用扣款的，怕到時候攜碼麻煩」、「我現在都用ibon或簡訊可以去APP或網站設定簡訊，會繼條碼，便利商店掃一下就可以繳了。」

更多人則是用信用卡，因為還可以回饋現金，「其實帳單改用電子化或是自動扣款，就會減少外出繳費的習慣，而且現在很多信用卡搭配電信費，都有現金回饋，可以考慮一下」、「信用卡扣款最方便，不用擔心忘記，選一張有回饋又有生活費代繳免年費的卡，就可以整合所有生活費的繳費。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
「首批名單未符合說好優先順序！」　蔡英文：台灣沒有政治考量
李文亮34歲染疫亡「妻正懷二胎」…首揭疫情被斥造謠　死訊引燃
Keanna握毀滅性證據！警告莉婭「妳該緊張」：影片比八點檔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

台中光南免費非醫療口罩！排出1公里人龍...不無小補啦　2店今發1.4萬片

5點起床為搶口罩　光南許昌發放3千6百份號碼牌：年前來不及來台

男大生刮中100萬！不想告訴爸媽「怕被分杯羹」：獨吞就能買真人公仔

婆媽群組「謠傳衛生紙缺貨」！好市多各分店被掃光…網全氣炸：無知造成恐慌

「小過年」最後機會！元宵節補財運3招大公開　求桃花時機曝光

他習慣跑門市繳電話費：當散步很棒！鄰居建議線上繳　網加碼教1招能省錢

半夜1點排口罩！永和光南人潮炸裂300公尺　「無防疫功能」照搶：有總比沒有好

口罩實名制販售時間限定「早8晚9」　網站更新時間30分→30秒

免費口罩10點開排！永和光南現排隊人龍　民眾2小時前就擠爆門口…網友驚呆

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

台中光南免費非醫療口罩！排出1公里人龍...不無小補啦　2店今發1.4萬片

5點起床為搶口罩　光南許昌發放3千6百份號碼牌：年前來不及來台

男大生刮中100萬！不想告訴爸媽「怕被分杯羹」：獨吞就能買真人公仔

婆媽群組「謠傳衛生紙缺貨」！好市多各分店被掃光…網全氣炸：無知造成恐慌

「小過年」最後機會！元宵節補財運3招大公開　求桃花時機曝光

他習慣跑門市繳電話費：當散步很棒！鄰居建議線上繳　網加碼教1招能省錢

半夜1點排口罩！永和光南人潮炸裂300公尺　「無防疫功能」照搶：有總比沒有好

口罩實名制販售時間限定「早8晚9」　網站更新時間30分→30秒

免費口罩10點開排！永和光南現排隊人龍　民眾2小時前就擠爆門口…網友驚呆

蔡英文喊話國人：不需要恐慌！同心協力下能安然度過疫情挑戰

美環為何總耽溺幻想之中？　看《櫻桃小丸子》的心理防衛機制

買口罩先查再出門　北市公布健保特約藥局營業、販售時間一覽表

武漢肺炎失控⋯手搖飲「送暖醫護人員」連3波！每日限量百杯憑證免費喝

武漢包機返台需「登機前檢疫」　6位護理義勇軍隨時可出發！

第二批武漢包機何時飛？　蔡英文：要再確認兩個原則

那霸不給停！寶瓶星號外海「繞圈圈16小時」　完整軌跡圖曝光

85歲嬤畢生願望是「見企鵝」　偶像降臨圓夢…她最真實反應超可愛

所有房間發放溫度計！鑽石公主號隔離第3日　「一夜激增41例」全船61人確診

廣東出現首起死亡病例　患糖尿病、曾接觸湖北返鄉人員

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

台灣口罩量不夠　董座曝關鍵原因

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

下一個搶買啥　網友齊點消毒神物

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

寶瓶星號7日回台！陳時中：嚴厲檢疫

印尼海關看護照搖頭「他靠杰倫過關了」

桃機檢疫站徵96名勇者！月薪直開40K

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

陽明校長100萬祭品文　感染就賠

72歲為台灣趕工做口罩　一天只睡3小時

更多熱門

相關新聞

「盡量加直營店的油」他好奇：會刻意挑嗎

「盡量加直營店的油」他好奇：會刻意挑嗎

不管是汽車機車，在許多男人們心中，地位就宛如小老婆，除了每個禮拜都要洗一次，也會給予各種細心呵護，像是有人連加油都講究。一名網友就表示，他爬文的時候，看到一些針對車子會有熄火問題的車友去問車行，得到「盡量加中油直營店的油」的回覆，讓他好奇發問，「各位會刻意挑中油直營店加油嗎？」

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

政府口罩6元「Costco不用2元」　遭嗆閉嘴

5G天價競標後　資費會長怎樣？

5G天價競標後　資費會長怎樣？

電視斷訊引衝突！父遭推倒亡　兒獲緩刑

電視斷訊引衝突！父遭推倒亡　兒獲緩刑

「先買車還是買房？」　網友一面倒選擇超中肯

「先買車還是買房？」　網友一面倒選擇超中肯

關鍵字：

帳單電話費繳費電信門市mobile01

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

國台辦：東航申請3天執飛5航班

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

巧克力長蛆！廠商後續處理被2萬人讚爆

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面