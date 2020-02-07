他習慣跑門市繳電話費：當散步很棒！鄰居建議線上繳　網加碼教1招能省錢

▲現在很多人都線上繳電話費帳單。（示意圖／記者何文君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人收到電信帳單，都會帶著紙本到超商或門市繳費，不過自從開始電子化，就有民眾直接用APP或線上繳費。一名網友就表示，他去門市付錢的時候遇到鄰居，對方說在都可以線上繳、跑門市很累，但他覺得這已經是一種習慣，也認為當成散步挺棒的，好奇問「現在還會去電信門市繳費嗎？」

這位網友在《Mobile01》發文，說他在該家電信很多年了，用得蠻不錯就一直續約，上次到門市繳費的時候撞見鄰居，對方很熱心地分享，說現在都可以線上繳費、跑門市很累等等的。

請繼續往下閱讀...

原PO直說，雖然他知道不用跑門市會比較方便，也聽過不少人家裡也都這樣，「只不過，身體還是會很習慣的跑去門市繳費QQ，因為這樣子做好幾年了，有點改不了」，他也把跑門市繳費當作是一項樂趣，認為散散步也挺棒的，最後好奇問有沒有人跟他一樣，都很習慣去門市繳費。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲線上繳款就不用特地到門市或超商繳費了。（示意圖／pakutaso）

看到貼文後，就有不少人都是線上繳費，「我有時候直接用APP繳費就好，很方便，我覺得錢有繳就好，每個人習慣不同，不必太糾結繳費方式」、「不管是使用哪家電信，我都是線上繳款，簡單又方便」、「我現在都用APP繳費，比較方便，不然要一直跑出去有時候都會放到忘記。」

有網友還是會出門繳費，不過是到超商，「我都到便利商店繳電話費，偶爾才會到門市繳費。我不用扣款的，怕到時候攜碼麻煩」、「我現在都用ibon或簡訊可以去APP或網站設定簡訊，會繼條碼，便利商店掃一下就可以繳了。」

更多人則是用信用卡，因為還可以回饋現金，「其實帳單改用電子化或是自動扣款，就會減少外出繳費的習慣，而且現在很多信用卡搭配電信費，都有現金回饋，可以考慮一下」、「信用卡扣款最方便，不用擔心忘記，選一張有回饋又有生活費代繳免年費的卡，就可以整合所有生活費的繳費。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！