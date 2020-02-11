落山風吹走疫情　小墾丁推星空旅遊戰勝肺炎

▲小墾丁渡假村推星空旅遊迎戰勝肺炎，順利促使國內外旅客回流 ，圖：小墾丁渡假村在落山風輕拂下，空氣鮮美，能脫下口罩深呼吸。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著台灣的疫情控制得宜且無社區感染，小墾丁推星空旅遊迎戰勝肺炎，順利促使國內外旅客回流，小墾丁渡假村總經理張福生與策展人黃耀寬呼籲，大家多多到恆春半島走走，呼吸新鮮空氣，曬曬溫暖冬陽，觀賞壯麗銀河與迷人的脊梁山脈。

▲▼小墾丁渡假村木屋與木屋的棟距大、年度大流星雨。



小墾丁的300棟木屋散落在40公頃園區，木屋與木屋的棟距大，且每棟木屋都採獨立變頻冷氣而非中央空調，在落山風輕拂下，空氣鮮美，能脫下口罩深呼吸。

張福生說，疫情緩解，旅客逐漸回籠，表達「好想出去玩，但又怕人擠人或空氣不流通的密閉空間」，因此，就一口氣住個5天4夜，其中泰國國際學校預計在2月18日，自曼谷來住4天3夜學習天文。

他強調，小墾丁均按照中央流行疫情指揮中心規範對抗疫情，同時，營業現場全面設有酒精消毒瓶，公共區域定時以漂白水、酒精加強消毒，客房升級消毒衛生工作，員工、廠商進出設有自主測量體溫站，讓旅客玩得安心。

黃耀寬則公佈到小墾丁觀星的12大理由與2020星空行事曆，由於40公頃園區進行總體光害防治，加上墾丁大街的光害進不來，搭配完全沒有霾害的空氣品質，冬季星座清晰明亮，每晚肉眼都可看到五到十顆流星，讓人大呼過癮，讓小墾丁宛如成為台灣天文科普教育的基地。