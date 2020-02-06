時代力量立委陳椒華關心大台南　拜會台南市議會

▲時代力量立委陳椒華（中）關心大台南，拜會台南市議會議長郭信良（右一）及各黨團。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華定居台南，長年關心並協助台南環境、土地、居住、勞工、產業、青年、文化等議題與個案，陳椒華不但是時代力量不分區立委，亦以身為台南市的立委自詡，陳椒華6日首先拜會台南市議會議長與各黨團，表達願為台南盡力的誠心，虛心聽取郭信良議長與各議員指教與建議。

陳椒華立委首先拜訪議長郭信良。郭信良議長讚許陳立委進入立法院將為台灣帶來重大環保與正義力量。陳椒華立委特別提及位於沙崙農場之有機「甜心牧場」 周邊土地徵收案。陳椒華認為台糖農地應盡量完整保留，不要隨便切割作為工業區，致使周邊農牧地遭污染。郭信良議長表示會注意該案規劃的合理性。

郭信良議長主動提及台南交通不需要花費800億來蓋該捷運。45％的自籌款又將造成地方財務惡化。陳椒華立委回應， 民脂民膏應該用在刀口上，比如培養台南的軟實力， 使得台南青年有更好的發展。

陳椒華立委又再提及南鐵東移案，如採潛盾施工可不破壞歷史文理、避免水文災難，又減少對老百姓土地徵收侵害。郭信良議長回應，政府現在將工程延宕罪責套在抗爭居民頭上，實在很不合理，本案居民並不反對南鐵地下化，如果採用的工程設計不要 沒必要地犧牲當地居民，這個案子早就已經施工完畢。

陳椒華而後接續拜訪民進黨團、國民黨團，以及無黨團結聯盟黨團。並期待未來能善用立委職權在議題與進步價值上與不分黨派各議員協同奮鬥共謀市民利益與台南發展。

陳椒華立委原本也安排拜會台南市長黃偉哲。 但因黃市長行程忙碌而取消會面。 市長辦公室將另擇期安排與陳椒華的會面。