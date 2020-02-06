　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

時代力量立委陳椒華關心大台南　拜會台南市議會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲時代力量立委陳椒華關心大台南，拜會台南市議會議長郭信良及各黨團。（圖／記者林悅翻攝）

▲時代力量立委陳椒華（中）關心大台南，拜會台南市議會議長郭信良（右一）及各黨團。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華定居台南，長年關心並協助台南環境、土地、居住、勞工、產業、青年、文化等議題與個案，陳椒華不但是時代力量不分區立委，亦以身為台南市的立委自詡，陳椒華6日首先拜會台南市議會議長與各黨團，表達願為台南盡力的誠心，虛心聽取郭信良議長與各議員指教與建議。

陳椒華立委首先拜訪議長郭信良。郭信良議長讚許陳立委進入立法院將為台灣帶來重大環保與正義力量。陳椒華立委特別提及位於沙崙農場之有機「甜心牧場」 周邊土地徵收案。陳椒華認為台糖農地應盡量完整保留，不要隨便切割作為工業區，致使周邊農牧地遭污染。郭信良議長表示會注意該案規劃的合理性。

郭信良議長主動提及台南交通不需要花費800億來蓋該捷運。45％的自籌款又將造成地方財務惡化。陳椒華立委回應， 民脂民膏應該用在刀口上，比如培養台南的軟實力， 使得台南青年有更好的發展。

陳椒華立委又再提及南鐵東移案，如採潛盾施工可不破壞歷史文理、避免水文災難，又減少對老百姓土地徵收侵害。郭信良議長回應，政府現在將工程延宕罪責套在抗爭居民頭上，實在很不合理，本案居民並不反對南鐵地下化，如果採用的工程設計不要 沒必要地犧牲當地居民，這個案子早就已經施工完畢。

陳椒華而後接續拜訪民進黨團、國民黨團，以及無黨團結聯盟黨團。並期待未來能善用立委職權在議題與進步價值上與不分黨派各議員協同奮鬥共謀市民利益與台南發展。

陳椒華立委原本也安排拜會台南市長黃偉哲。 但因黃市長行程忙碌而取消會面。 市長辦公室將另擇期安排與陳椒華的會面。

ET快訊
北市2居家隔離趴趴走！1男落跑找友聊天　1女偷去中和訪友、逛
快訊／疫情有異？　中央疫情指揮中心2130記者會說明
寧波返台「錯過高鐵」住機場旁飯店　陸配今發燒送醫！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

時代力量立委陳椒華關心大台南　拜會台南市議會

民間企業捐贈酒精隨身瓶　守護員警執勤安全

實名制口罩6日上路　台東縣衛生局視察整體尚順暢

南勢三箭第一箭　新竹南勢里民活動中心啟用

關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

修杰楷《天堂》想「早逝愛妻」想到哭　林予晞現身安慰：記得看我留給你的一切

時代力量立委陳椒華關心大台南　拜會台南市議會

民間企業捐贈酒精隨身瓶　守護員警執勤安全

實名制口罩6日上路　台東縣衛生局視察整體尚順暢

南勢三箭第一箭　新竹南勢里民活動中心啟用

關聖帝君1861周年飛昇日　新竹市府民政處參香祈福

過完年有賭照樣抓　安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

影／實名制登記購買口罩開跑　雲林民眾配合過程順暢

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

視察幼兒園防疫　鄭文燦：勤洗手、落實量體溫基本防疫

「友」情贊助　消防之友會捐贈台南市消防局密錄器50台

不愛和湖人競爭炒作　雷納德：快艇團隊很棒

南韓光州醫院封院！121醫護、患者全被隔離…和平醫院翻版

武漢肺炎疫情有變化？「檢疫所今增2人送醫治療」指揮中心21:30說明

獨／和平青鳥熄燈倒數10天！「消失的書店」9個月賣萬本書：歷經波折但燦爛

北市2居家隔離竟趴趴走！1男剩5小時落跑訪友聊天　1女偷去中和訪友、逛大賣場

中華隊長經驗帶到CBA　廣州讓陳盈駿學習當領袖

只有神可以審判！徐正文「聖經說」：人沒有資格　2.9萬網轟爆

財訊／台商第一手觀察：武漢疫情引爆中國5大經濟隱憂

空頭如來襲　如何掌握時機翻身

凱達大飯店：都會享受連假新選擇

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

基隆郵局208箱口罩送174間特約藥局

實名制登記購買口罩開跑　

台東送錯口罩款式　

淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

關聖帝君1861周年飛昇日

「加油站共構宅」屋頂加蓋4層樓

中捷綠線年底通車　中台灣生活圈

視察幼兒園防疫　鄭文燦籲勤洗手

淡海輕軌藍海線拚通車　添交通機能

鄭新輝率隊進行防疫稽查

南勢里民活動中心啟用

麻豆警交通大執法

台南市口罩領購藥局地圖上線

更多熱門

相關新聞

台南藏金閣拍賣會檜木提燈限時搶購

台南藏金閣拍賣會檜木提燈限時搶購

藏金閣2月8日拍賣會，為慶祝元宵節，2月限時搶購商品特推出由藏金閣木工手作10個檜木提燈及10個肖楠木手機架，檜木提燈每個售價350元、肖楠木手機架每個售價150元，全館消費滿500元還有滿額禮贈送，消費2千元環保局更貼心加贈由美學班手工製作抗菌洗手的家事皂1塊。

「I'm not from China！」　時力籲重新設計護照封面

「I'm not from China！」　時力籲重新設計護照封面

沈智慧臉書批貴死人口罩還買不到

沈智慧臉書批貴死人口罩還買不到

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

台南偏鄉衛生所口罩販賣系統連線穩定

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

安南警破獲52人天九牌大型職業賭場

關鍵字：

時代力量立委陳椒華台南市議會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：未來「台籍弱勢」優先

快訊／台灣再確認2例武漢肺炎！

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

指揮官陳時中：今年醫院評鑑暫停！

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

疫情衝擊產業...韓國瑜提「四大紓困」　

莉婭親上火線開戰：靠北！

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面