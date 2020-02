「I'm not from China！」　時力籲改護照封面、開放黏貼「台灣」貼紙

▲時力籲開放黏貼「台灣」貼紙、重新設計護照封面。(圖/翻攝時代力量臉書)



記者呂欣玫/綜合報導

武漢肺炎疫情升溫,許多國家針對中國籍旅客的出入境嚴加審查,卻傳出台灣旅客因護照上寫著Republic of 「China」而被誤認成大陸人。對此,時代力量呼籲,應該重新設計護照封面,不要再讓國際社會「中國」、「台灣」傻傻分不清楚,同時,因「中華航空」的英文名依舊是使用「China Airlines」,也應修正國家航空公司的名稱。

台灣一名江姓女網友日前去越南,護照上寫著Republic of 「China」而被誤認成大陸人,當場被趕出吉婆島。對此,時力議員林穎孟認為,其實我國護照內頁的代碼早就是TWN,她強烈主張,把護照封面的CHINA英文拿掉,讓內頁封面一致,讓世界更利於辨認,保護台灣人民,才是真正務實的作法。

時代力量6日也透過臉書指出,現在防疫戰線急速升溫、許多國家開始對中國人的出入境嚴加審查,但很多在國外的台灣人,因為護照上的"Reublic of China",而必須不斷跟海關、跟外國政府大聲呼喊:"I'm not from China!!!!!!”



同時,因為台灣的國家航空公司「中華航空」的英文名稱,目前依舊是使用「China Airlines」,這讓國際旅客必須時常面對國外政府、海關的質疑,而在這次的全球防疫中,更是讓許多台灣人被拒絕入境、遣返,甚至遭受更多不公平的待遇。



時代力量認為,應該修正國家航空公司的名稱、重新設計護照封面,不要再讓國際社會「中國」、「台灣」傻傻分不清楚,也可以降低國人面對質疑的可能。「不然,我們又怎麼告訴國際社會,台灣是台灣、中國是中國?」



時代力量表示,目前有許多國人會在護照黏貼「台灣」貼紙,彰顯自己的台灣人身分。馬政府有頒布「貼紙禁令」,而蔡政府並未嚴格執行、也因「不希望滋生兩岸事端」而不處理該條文。然而,中方屢次蓄意打壓、滋事,應該在重新設計護照封面之前,先明確開放黏貼貼紙,讓台灣人有「表明身分」的權利!大聲告訴國際社會:「我來自台灣!I'm from Taiwan!」

