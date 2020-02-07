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立院新會期最快21日開議　將處理2大預算、3項人事同意權案

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▲▼立法院第10屆立法委員報到,新任立法院長游錫堃與副院長蔡其昌宣誓就職 。（圖／記者李毓康攝）

▲新任立法院長游錫堃與副院長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期預計月底開議，民進黨團總召柯建銘7日表示，本會期將處理國營事業、前瞻基礎建設計畫第二期等2大特別預算，以及NCC主委、監察委員、考試委員等3項人事同意權案，目前立法院長游錫堃已排定14日召集朝野協商決定開議日期，確切開議日期推估可能落在21或25日。

游錫堃7日在立法院秘書長林志嘉的陪同下，展開一連串的拜會行程。繼上午拜會國民黨團、前立法院長王金平後，下午接連拜會台灣民眾黨團與時代力量力量黨團。游錫堃7日上午受訪時表示，目前與初步規劃在14日召集朝野協商，希望能在協商後決定新會期開議日期。

▲▼立法院第10屆立法委員報到,柯建銘 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘 。（圖／記者李毓康攝）

柯建銘晚間表示，游錫堃14日將召集朝野協商討論開議日期，但本屆立法院有將近三分之一的新科立委，有些辦公室要搬家、有的要裝潢、還有一些要找助理，按照往例會舉辦「新人營」讓新科立委與助理儘早了解議事運作，「應該給他們一點時間」，目前日期也確定落在12日至14日。

柯建銘指出，本屆新會期有2大預算、3項人事同意權要處理，包括109年國營事業預算、前瞻基礎建設的二期預算，以及NCC主委、監察委員、考試委員的人事同意權案。其中，NCC主委與監委必須在8月1日前通過、考試委員則要在9月1日前通過，這些人事案將在5月20日總統蔡英文就職後送進立法院。

柯建銘說，民進黨團已將優先法案盤整的差不多，會在開議前整理好正式提出，但開議後除了處理優先法案，也必須關心武漢肺炎對台灣經濟的衝擊與影響，「這變成很重要的議題」，社會上對於紓困方案也都高度關注，但現在最主要還是以口罩與防疫的問題為優先，應該對行政部門表達支持。

▲▼立法院議場一樓、 委員席、主席台、行政院長及官員備詢、發言席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝）

此外柯建銘也指出，由於本會期之法定開會日期為2月1日至5月30日，若要將上述議案全數處理完畢，勢必得延會或加開臨時會處理，若再加上總質詢一個月的時間，能處理多少法案就必須有政治安排，「民進黨會主導法案推動，同時尊重在野黨」，但優先法案一定要在開議前整理完畢。

有關台灣民眾黨團、時代力量黨團主張的18歲公民權議題，柯建銘表示，這個議題都牽涉到修憲，不過修憲必須經過民進黨、朝野政黨以及社會共識，修憲不僅工程浩大更是「總統的題目」，也不是任何黨派的專利，相信國民黨團不會反對。

談及新國會的朝野氣氛，柯建銘則認為新國會要有新的局勢，應該建立出新的文化，以對話代替對抗理性溝通，所有的對抗、抹黑、作秀都應該讓它過去。他強調，國會是一個展現合議制的地方，執政黨要尊重小黨、給予小黨適當空間，也要懂的以大事小、尊重彼此的立場，唯有互相給予彼此一些空間，新的國會才能有良性循環。

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