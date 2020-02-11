已排查1059萬人！　武漢書記：目標11日檢測完所有「疑似患者」

▲湖北武漢加快排查疑似病例。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨檢測速度加快，至今（11日）封城滿20天的武漢，市民的全面篩檢作業將逐步完成。據《人民日報》報導，武漢市委書記馬國強在10日的防控記者會上說，截至2月9日，武漢全市共排查1,059萬人，10日中午1,499例重症者全部入院，目標到11日，完成全市所有疑似患者的檢測。

根據統計，目前中國大陸累積42,696例確診，21,675例疑似病例、重症7,333例、1,017例死亡、4,022治癒。其中，重災區武漢就有18,454例確診、748例死亡。

▲醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

馬國強在湖北省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，表示截至2月9日，武漢全市共排查了3371個社區(村)、421萬戶，人數共1,059萬人，人數排查百分比達99%。到10日中午，1,499名重症確診患者全部入院。

他說，我們雖然盡了最大的努力來加快檢測的效率，但是到目前為止還沒有完全做到疑似患者檢測清零，我們的目標是到11日完成所有疑似患者檢測的清零。

馬國強進一步強調，目前疫情防控處於膠著狀態，保障城市運行和居民生活密切相關人員的返漢要優先安排。現在藥房、超市、酒店要正常運轉起來，滿足武漢市民的生活需要，需要這些人返回武漢。

對於診療方案的進展，武漢市金銀潭醫院院長張定宇說，現在的診療方案較早期有了一些進步。一是在診斷方面，湖北省不再強調核酸檢測作為唯一的確診標準；二是在臨床分型上面增加輕型這一類型；三是確診患者推薦用藥有所增加；四是出院標準有規範，患者臨床症狀消失，核酸檢測兩次陰性，肺部影像學顯示炎症明顯吸收方可出院。

據了解，湖北省全面排查疑似病例的進展，來源於檢測速度的加快。湖北省委書記蔣超良曾於1月底宣布，全省單日樣本檢測能力已從開始的200份提高到約4000份，確診速度大大加快。他說，對於「疑似病例因此可盡快排查，這幾天新增病例基本是疑似轉為確診。」

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）