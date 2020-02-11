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「禮讓口罩」有用嗎？　他揭內幕：未必會到需要的人手上

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，民眾紛紛戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者郭卉寧／綜合報導

政府雖採取實名制來解決口罩亂象，但仍有許多民眾大呼買不到，甚至還傳出醫護人員也沒口罩可用的消息，讓不少人跳出來發起禮讓口罩運動。對此，有網友表示，目前口罩全被政府徵收，卻還是出現前線人員口罩短缺的現象，「口罩留給需要的人，其實有很大的問題」。

該名網友在PTT八卦板表示，現在一直宣導將口罩留給有需要的人，雖然看起來很正確，但實際上有很大的問題，因為「口罩不是全部被強制徵收，統籌分配了嗎？需要的人拿不到口罩，不就是分配有問題嗎？」他指出，民眾買不到口罩就算了，連第一線人員都出現口罩短缺的問題，令人不免好奇口罩的分配。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，即使民眾選擇不領口罩，但在實名制的情況下，第一線人員也不見得能分配到口罩，「還不是要等上頭發配，就算民眾有心，口罩也未必能到需要的人手上。」他也說，現在指揮中心每天都公布疫情狀況，卻鮮少提及口罩分配，「為何相關單位，都不用出來說明？」

▼網友認為，有需要的人拿不到口罩，是政府分配有問題。（圖／翻攝自PTT八卦板）

▲▼網友認為「口罩留給需要的人」的說法，其實很有問題。（圖／翻攝自PTT八卦板）

貼文發出後，隨即引起兩派網友爭論，一派的人認為，「指其他需要的民眾，防疫人員當然優先」、「你這問題都沒考慮到一些慢性病民眾」、「需要的人還有包括要常進出醫院的人，跟生病的人又不是只有醫護人員」；另一派網友則認為，「口罩分配沒有公開透明的弊病」、「現在沒爆發是台灣人被訓練有素，自私到爆」。但也有理智的網友認為，大家應共體時艱，一起團結抗疫才對。

另外，針對醫護人員口罩短缺問題，指揮中心指揮官陳時中10日表示，為讓防疫最前線的醫護人員能有更足夠的口罩，將於11日起倍增醫療院所的口罩配送量，由平均每日85萬片提高到170萬片，並補充各醫院的庫存至足夠15天口罩安全準備量以上。

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