去武漢被笑「只有妳戴口罩」！過1個月大爆發...她9字感謝台灣

記者柯沛辰／台北報導

台灣肚皮舞大師林介文上月16日赴武漢授課，但回台時與國內首例確診病例同機，因此一下機立刻自主隔離14天，好在最後檢驗呈陰性，並無大礙。不過，她透過影片《我與武漢肺炎的距離》還原過程，談到當時對岸只有她一人戴口罩，對方還恥笑她「妳太誇張了吧」，沒想到最後疫情爆發。

知名團購達人486先生11日晚間在臉書貼出影片，邀請林介文還原赴陸教課過程。林介文說，出發前一周看到新聞不斷報導武漢肺炎疫情，一度想過要跟主辦方取消，但因為已經收了訂金，又不知道學生們會聽到什麼樣的取消原因，所以還是硬著頭皮去了。

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▲去武漢被笑「只有妳戴口罩」，林介文還原赴陸教學情況。（圖／翻攝自臉書／486先生）

林介文指出，出發前三天，她曾打電話給主辦方和學生們，詢問當地情況，對方清一色回答「可防可控」，叫她不要太擔心，但她還是忐忑不安，所以出發前買了N95口罩自我保護，沒想到抵達武漢後，無論是機場人員還是主辦方都沒戴口罩。

當時主辦人員見到她戴口罩，還笑說「妳也太誇張了吧！妳看，我們這邊都沒有人戴口罩阿，還沒有到這麼嚴重，我們都可防可控的！」

林介文回憶，當時她進到電梯內，人潮相當擁擠，主辦方繼續挖苦「妳看都沒人戴口罩，就妳一個人戴口罩，妳不覺得太誇張嗎？」後來1月20日教學結束，她搭機回台，心裡仍覺得不對勁，不僅隔天到醫院自費檢查，還主動告知疾管署，自主隔離了14天，但報告一天未出爐，她就寢食難安，直到4日檢驗出爐，確定呈陰性，她才放下一顆懸著的心。

▲林介文一下機就自主通報、去醫院篩檢，最終確認檢驗為陰性。（圖／翻攝自臉書／486先生）

林介文說，她真的很想替確診個案們加油，希望他們能維持一顆樂觀的心，然後積極好好的照顧自己，如果感到恐慌，就深呼吸，讓自己身心投入一個能尋求平靜的事。最後，她也感謝台灣第一線防疫人員堅強地守住這道防線，真的非常偉大，值得大家肯定，「他應該讓我們鼓鼓掌」。

影片結尾特別感謝廣大防疫人員，「你們犧牲假期，甚至春節也沒能與家人好好吃頓飯，就是為了守護台灣人民的身體健康，我很驕傲我生在台灣，我很驕傲我擁有你們」。

▲影片最後，也向衛福部長陳時中及廣大防疫人員致意。（圖／翻攝自臉書／486先生）