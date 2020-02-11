嘉大越南校友會暨當地台商籌募4千口罩　助校內防疫工作推行

▲嘉大越南校友會成立，校友及臺商合力募集近4,000個防疫口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學創校百年，畢業校友遍及海內外超過13萬人，各地區校友會蓬勃發展。校長艾群與朱紀實副校長兼校友中心主任、黃光亮副校長等11名同仁赴越南胡志明市參加嘉大越南校友會成立大會暨第一屆理事長就任典禮，並因新型冠狀病毒疫情蔓延未見減緩，全球防疫物資大匱乏，艾群返臺前獲越南校友及臺商合力募集近4,000個口罩贈予母校防疫工作，對於校友於短時間克服萬難籌得物資，並協助通關表示由衷感謝。

請繼續往下閱讀...

▲嘉大校長艾群感謝各校友會全力相挺（圖／記者翁伊森翻攝）

艾群表示，在校友總會、傑出校友會及國內各地區校友會努力經營下，各校友會已成為嘉大強而有力的後盾。2019年嘉大創校百週年之際成立校友中心，加強校友的聯繫與服務，在校方及校友們殷切期盼與努力下，共同促成越南校友會成立。此次特別感謝中華民國僑委會李天柒僑務委員、越南林同臺灣商會施傳寶會長及越南勝邦金屬吳明穎總經理等校友協助，讓嘉大越南校友會圓滿成立。

新任嘉大越南校友會李天柒理事長表示，校友會的成立目的在於凝聚越南校友向心力，相互扶持，並與母校國際處及校友中心合作，積極協助越南華僑或越南籍學生至嘉大就學，同時也希望促成與嘉大的產學合作關係，希望能夠讓校友與母校共同邁向卓越，共享共榮。

朱紀實副校長則表示，本次赴越南參加越南校友會成立大會，是希望透過越南校友的協助，搭建胡志明農林大學、大叻大學及保祿技術經濟學院等3所學校與嘉大間密切的學術及產業交流橋樑，未來3方能建立多項產學合作、跨域合作及國際學術交流活動等，未來校友中心將與校友會發揮樞紐功能，搭建無縫接軌服務