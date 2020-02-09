酒客起口角互嗆：講話不用那麼酸　安全帽拿起狂砸「4打1」頭部濺血

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區9日凌晨發生酒後口角糾紛，1名鄭姓男子喝酒後在路口等待朋友搭載，不過卻聽到楊姓男子等4人在旁冷嘲熱諷，便回嗆「講話不用那麼酸」，雙方起爭執後便大打出手，分別持安全帽互毆，現場血跡斑斑。警方獲報後到場處理糾紛，楊姓男子等4人已移請地檢署偵辦。

▲高雄市苓雅區發生酒後糾紛，安全帽散落一地。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市苓雅區發生酒後糾紛，雙方大街上大打出手。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情就發生在9日凌晨4點20分，鄭姓男子因慶生飲酒後，就在林森、興中路口等待朋友搭載，正要離去時，聽到楊姓男子等4人在旁冷嘲熱諷，便回嗆「講話不用那麼酸」，雙方互嗆後，鄭姓男子遭楊姓男子等4人以安全帽及徒手毆打，雙方推擠過程中，騎樓花瓶被擠破，地板上還殘留血漬。

▲高雄市苓雅區發生酒後糾紛，相關涉案人士遭警方帶返派出所。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方獲報後趕抵現場，發現安全帽四散一地，楊姓男子等4人則向警方解釋，「我們4個在聊天，喝完要去其他地方，跟他也不認識，他就突然揍我們」，見到雙方仍然不斷互相嗆聲，而鄭姓男子的臉部及腳部有多處受傷流血，員警先將雙方拉開，並將涉案的楊姓男子等4人帶回派出所，全案以刑法第150條妨害秩序罪及第277條傷害罪移請地檢偵辦。

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