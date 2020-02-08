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武漢肺炎效應　口罩、酒精之亂⋯ 現在這款小物恐也面臨缺貨

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

受到武漢肺炎疫情影響，民眾加強防疫觀念，造成消毒酒精、口罩、漂白水等防疫用品大缺貨，不過現在就連就分裝用的小噴霧瓶、噴嘴恐怕也將面臨缺貨危機。

▲分裝瓶缺貨。（圖／記者吳奕靖攝）

▲分裝瓶缺貨。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲二氧化氯抗菌突然爆紅。（圖／記者吳奕靖攝）

▲環保科技業者葉德龍。（圖／記者許宥孺攝）

環保科技業者葉德龍表示，受到武漢肺炎影響關係，許多民眾開始加強防疫觀念，會去找抗菌、殺菌的產品使用，大家普遍知道的都是酒精或是漂白水，不過為了要分裝，所以塑膠瓶罐就造成缺貨。

▲分裝瓶缺貨。（圖／記者吳奕靖攝）

▲葉德龍指出，民眾隨身攜帶抗菌產品，造成分裝瓶缺貨。（圖／記者吳奕靖攝）

葉德龍就指出，像是坊間有一款因為這波武漢肺炎疫情預防，造成大缺貨的「空氣消毒除臭噴霧機」，就是將「二氧化氯抗菌液」稀釋後加入霧化機器裡，擺放在出入場所具有消毒抗菌的效果。

▲二氧化氯抗菌突然爆紅。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「空氣消毒除臭噴霧機」突然爆紅。（圖／記者許宥孺攝）

葉德龍指出，二氧化氯在歐美先進國家的醫療衛生、環境消毒、食品加工等已經廣泛運用，且性質溫和不傷皮膚，像是食品工廠就運用在清洗蔬果，自來水廠可用於殺菌。

▲二氧化氯抗菌突然爆紅。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「空氣消毒除臭噴霧機」飄出霧化的稀釋二氧化氯，具抗菌消毒效果。（圖／記者吳奕靖攝）

實際示範，以1:100的比例，將二氧化氯抗菌原液加入純淨水混合，再倒入霧化機裡，機器就會噴出淡淡的霧氣，將滅菌式噴霧器擺在家裡或是辦公室出入處，進出時手部、衣物可以噴一下消毒，是另一種抗菌消毒選擇。

▲二氧化氯抗菌突然爆紅。（圖／記者吳奕靖攝）

▲二氧化氯怕光熱，暴露太久易造成抗菌功能減退，兩瓶顏色明顯有差別。（圖／記者許宥孺攝）

葉德龍透露，受到疫情影響，光是今年2月第一周就賣出了200多台滅菌式噴霧器，「去年一整年賣出的量可能還沒這麼多」，但是現在霧化器缺貨，民眾會選擇來裝二氧化氯的原液稀釋來當成消毒液，不過瓶子得要很挑。葉德龍指出，因為二氧化氯怕光、怕熱，燃點只有11度，因此裝二氧化氯的罐子一定不能用透明的，且二氧化氯暴露太久後，抗菌消毒的作用會衰退，「如果省著不用，抗菌水就會變成一般的洗手水」，即使花了錢卻反倒沒有得到抗菌效果，所以也間接造成小瓶子就很缺。

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