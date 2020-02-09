美擬派機撤僑！鑽石公主號台籍服務員想離職　台客盼隨美國人撤離

▲ 被隔離的乘客可以到甲板上，但必須戴上口罩並與彼此保持距離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本遊輪鑽石公主號累計已有64名乘客確診武漢肺炎，至今仍在橫濱港外海隔離，今（9日）早又有一批乘客送醫。美國政府預計在船上乘客結束14天隔離後撤離焦急等待的數百名美國人；船上約20名台灣乘客被隔離5天後也焦慮不安，希望和美國乘客一同撤離。

日本厚生勞動省今早表示，除去已經確診及送醫檢疫的乘客，目前船上共約3600多人，需待到14天隔離結束才能恢復自由，自5日算起，得等到19日才能下船。一對來自佛羅里達州的老夫妻表示，保險公司不願撤離，美國官員也遲遲沒有提出具體計畫，讓他們不禁質疑，難道只有確診感染才是逃離這艘船唯一的方法嗎？

美國國務院官員曾於7日表示，將密切追蹤船上情形，一旦乘客結束14天隔離，就會被允許搭乘政府安排的商用客機離開日本，且返國後不須額外接受隔離。日媒報導，美國目前考慮避免讓船上428名美籍乘客及船員在日本上岸，而是經駐日美軍基地再返回美國。

▲ 被隔離的民眾愈發擔心困在船上會有交叉感染的風險。（圖／路透）

但隨著確診人數上升到64人，乘客越來越擔心，船上隔離反而會讓他們接觸到病毒，無法保護他們不受感染。船上一名台灣中年男性乘客8日便向《中央社》表示，得知美國要自船上撤僑後，多名台灣乘客找到一線希望，希望可以跟隨美國乘客撤離，光是這種想法也能幫助他們抒解壓力。

該名乘客接受《中央社》電訪時表示，遊輪之旅起初很快樂，未料如今變樣，還要在船上多留12天，因此壓力很大。他設法聯絡到其他17名台灣乘客，2人不在群組裡。他也詢問一名台籍男性服務員，是否有意願一起撤離。服務員則表示，已經決定月底離職，希望一起撤離。

船上台灣乘客心情低落，紛紛透過LINE群組透露被隔離的心聲，「我們的艙房已幾天沒整理了，地毯非常髒，非常容易引起粉塵飛揚，就有機會包覆在武漢肺炎病毒進入空調循環到各艙房造成交叉感染病例不斷出現，剛才廣播也有說又送出檢體，不知是否就是這原因引起的。」

鑽石公主號上大部分是日本人，還有來自55國的1385名外籍乘客。據受訪的台灣男性乘客說法，船上還包括10幾名美籍台人及多名日籍台人。該名乘客也表示，他的心聲就是希望日本政府對全體乘客進行病毒檢測。

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