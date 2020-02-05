台灣萵苣20公噸首航沙烏地阿拉伯！不怕長途...貯運保鮮期達28天

▲萵苣外銷沙烏地阿拉伯，首航有20公噸。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會今（5日）在雲林召開「台灣萵苣啟航沙烏地阿拉伯」記者會，邀各界見證由農業試驗所開發的系統性冷鏈技術，輔導雲林縣麥寮鄉蔬菜產銷班生產的台灣萵苣（美生菜）啟航外銷沙烏地阿拉伯。農委會主委陳吉仲說，台灣品質、競爭力數一數二，蔬果外銷成績亮眼，踏穩後，未來還要進軍中東等新興市場。

農業試驗所以前端田間智慧技術預測萵苣適期採收時間，同步調整採後快速預冷流程，優化農產品流通時冷鏈關鍵技術，延長外銷航程保鮮期，減少損耗、提升品質。與雲林縣麥寮鄉蔬菜產銷班第47班及專業外銷社場協力合作實證，萵苣外銷貯運保鮮期自原本20日延長至28日，使外銷萵苣具備長程貯運能力，且扣除航程及通關時間後，貨架期尚可維持1週以上。

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▲▼農委會舉辦萵苣外銷沙烏地阿拉伯開拓新興市場記者會。（圖／農委會提供）



陳吉仲說，台灣蔬菜因含水量高，若未能完善採後處理流程，以及精確掌握冷鏈關鍵技術，將影響農產品到貨外觀、產品品質及國外買主採購等意願。但近年台灣外銷萵苣品質日益精進，以採收不落地及真空預冷方式，結合系統性冷鏈技術穩定到貨品質，全盛時期外銷量已突破1萬公噸以上，以日本、韓國、新加坡等短程航運（7至10天）可到達的國家為主要外銷地區。

陳吉仲以日本舉例，過去3年平均外銷1萬公噸，外銷產值高達2億多，但不能只依賴這樣，所以這次美生菜首航到沙烏地阿拉伯，就是在既有外銷通路，擴大規模，在新興市場找到通路，紓解倚賴單一市場的壓力。同時結合冷鏈和生產管理，未來還要改良朝40幾天保鮮期目標。

▲▼萵苣外銷貯運保鮮期自原本20日延長至28日。（圖／農委會提供）



陳吉仲指出，首航數量20公噸，第一步踏穩後，未來要讓蔬果外銷大幅度成長，可以外銷到中東。並說去年真正亮眼外銷是水果，高達57億，平均成長42%，增加16億，包括芒果、鳳梨、釋迦和蓮霧等品項都因外銷成長3成以上，讓農民收入大幅度提高。但今年不能只鎖定水果，還要將台灣蔬菜強項，如稻米、毛豆等繼續外銷出去，盼成績再創新高。