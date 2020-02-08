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台南元宵節迎春禮暨踩街嘉年華　黃偉哲：彰顯台南對農業的重視

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▲台南庚子年迎春禮祭天儀典於東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式，台南市長黃偉哲等人熱鬧參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南庚子年迎春禮祭天儀典於東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式，台南市長黃偉哲等人熱鬧參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南庚子年迎春禮元宵節活動，8日上午登場，祭天儀典於東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式；台南市長黃偉哲與聖母廟主委王明義率立委陳亭妃、議長郭信良、議員蔡筱薇、黃麗招、李啟維、呂維胤、邱莉莉與市府各局處首長參與祭天儀典，並一路從東門城踩街至延平郡王祠，沿路向市民朋友揮手拜晚年。

▲台南庚子年迎春禮祭天儀典於東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式，台南市長黃偉哲等人熱鬧參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

禮成後，黃偉哲市長與王青義主委等人，發放通寶及香火福袋給現場民眾，並加碼送「鼠來是寶」紅包，祝福市民朋友闔家平安，除表達台南市政府對農業的重視外，對於文化首都更具有承先啟後的歷史意義。

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▲台南庚子年迎春禮祭天儀典於東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式，台南市長黃偉哲等人熱鬧參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常高興在風和日麗的今天，庚子年元宵活動踩街還是如期舉辦，大家一同祈求神明保佑台灣早日脫離武漢肺炎感染的困境，讓我們國泰民安、風調雨順；現場眾多民意代表、市府長官也一同來關心、重視這項古典儀式，除延續傳統更凝聚了整個城市的共識。

黃偉哲市長指出，雖目前正在防範武漢肺炎疫情，但毋須過於影響戶外活動，其實只要建立正確的防疫觀念，就會讓防疫工作做得更好、讓口罩夠用，也讓觀光相關產業活動受到最低的衝擊，今日儀典如期舉辦即顯示了戶外活動是在安全範圍內的。黃偉哲市長鼓勵大家出門參與府城元宵活動，今日除8日早上的庚子年迎春古禮，晚上還有煙火秀，溪北還有萬眾期待的鹽水蜂炮，希望過了元宵，人人打起精神好好度過鼠年。

▲台南庚子年迎春禮祭天儀典於東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式，台南市長黃偉哲等人熱鬧參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，「迎春禮」是清領時期台灣府城重要的傳統禮俗活動，雖然歷經日治乃至戰後，此項傳統古禮已中斷，但台南素為嘉南平原魚米之鄉，各區農牧漁一級產業眾多，農業迄今仍是城市重要經濟動脈，市府為推廣此項重要文化，於民國 106年復辦迎春禮，特別與保存迎春活動的台南土城正統鹿耳門聖母廟合作，除依循古禮展現重農、勸農、祈願豐年的核心價值外，也結合廟方多元創新的相關活動，在傳統古禮中展現迎春嘉年華的熱鬧喜氣，彰顯迎春禮俗的文化意義與新時代價值。

▲台南庚子年迎春禮祭天儀典於東門城進行，隨後展開踩街嘉年華會、祭芒神迎春牛儀式，台南市長黃偉哲等人熱鬧參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年文化局與忠義國小、勝利國小合作，請傳統工藝家吳登興藝師到校教作造型提燈，此次踩街活動參與的小學生們帶著自己創作的提燈，與在地藝陣團隊及社區共襄盛舉，傳達一年之始、大地已然回春的訊息。此外，台南孔廟在整修期間，將長年高懸的清代御匾移至鄭成功文物館展覽，歡迎市民朋友藉此機會近距離觀賞匾額藝術之美，把握難得能清楚端詳皇帝印璽的機會。

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