台東元宵節遶境活動8日開鑼登場　一起「鬥熱鬧」拼元宵





▲▼ 台東元宵節遶境活動8日開鑼登場。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東地區元宵神明遶境祈福活動，8日起一連2天在台東市區舉行，共計有50個廟宇、團體參加，台東縣副縣長張志明特於遶境出發前，向所有隊伍加油打氣，並敲下鑼祈祝兩天活動順利圓滿，祝風調雨順大豐收，參與人員要注意防疫措施，也呼籲參與的各廟宇自律，以免吵到民眾安寧。 另外，豐安宮9日也將辦理大豐地區遶境活動，今年有46支廟宇參加，精彩熱鬧可期。

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一年一度台東地區慶祝元宵節神明遶境祈福活動，今年也恢復延長循例在正月十五、十六日在台東市區舉行，經過地方的努力行銷，「東寒單」已與北天燈、南蜂炮齊名，成為台灣三大元宵節民俗重頭戲，元宵節是中國人的「小過年」，元宵節神明廟宇遶境活動，是台東縣五、六十年來的傳統，期盼今年在縣府、天后宮及大家共同的努力下，遶境更為順利及圓滿完成。

張志明表示，縣政府一向支持這個屬於台東的重大盛事，今年參加的廟宇團體較往年更加踴躍，遶境活動必定精彩可期，但防疫措施不可少，請參加遶境的朋友出發前務必量體溫並且配戴口罩，如有類似感冒症狀的鄉親朋友請就醫並少出入公共場所，確保自身及他人的健康，期許今年的遶境能平安順利。

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