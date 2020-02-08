參加台南鹽水蜂炮　買餐點雙方看不順眼「集體大亂鬥」警逮4人

記者林悅／台南報導

台南市鹽水元宵節前夕，深夜10時30分左右，發生打群架事件，新營分局出動偵查隊長及34名快打警力火速到場，逮捕分持棍棒、安全帽、椅子毆打魏姓男子的方嫌3人，經查係因雙方在該處等待蜂炮施放前購買餐點時，互相碰撞細故而引發打架，雙方彼此互不相識，全案依傷害罪嫌罪現行犯移送台南地檢署偵辦。

▲台南市鹽水區水秀里土庫，元宵節前夕深夜，發生打群架件，新營分局出動快打警力火速到場，逮捕分持棍棒、安全帽、椅子毆打魏姓男子的方嫌3人，依傷害罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

元宵節台南鹽水蜂炮，向為台南市新營分局轄內重要民俗活動盛事，眾多民眾齊聚鹽水觀賞蜂炮施放，為維護民眾、遊客安全，新營分局均嚴正以待，防制暴力等治安情事發生。

2月7日深夜10時30分左右，新營分局接獲鹽水區水秀里土庫發生群眾鬥毆情事，分局長李名昌於鹽水所現場立即調派偵查隊長及出動34名快打警力，抵現場後，發現現場有分持棍棒、安全帽、椅子之方、黃及翁等3人正毆打另1位魏姓男子，快打員警強力執法分隔開雙方並壓制施暴犯嫌等3人並帶回偵辦。

全案經查係因雙方在該處等待蜂炮施放前購買餐點時，不小心互相碰撞細故而引發打架，彼此互不相識，經釐清案情後，全案依傷害罪現行犯移送地檢署偵辦。

新營分局指出，歷來發生多起犁蜂炮導致的肢體衝突情事，其實雙方並非故意挑釁，而是體驗活動過程不免發生的肢體衝撞，新營局呼籲，如有發生肢體衝撞，大家應保持冷靜，理性，避免不必要的衝突，希望參與活動遊客，歡喜來體驗，安全第一，大家都能安身而樂、平安歸。