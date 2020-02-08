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台南安平觀音亭元宵夜熱鬧溫馨　千塊烤雞蛋糕發願吃平安

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▲台南市安平觀音亭為慶祝元宵節，舉辦元宵夜平安湯圓、乞龜活動。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市安平觀音亭為慶祝元宵節，舉辦元宵夜平安湯圓、乞龜活動。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平觀音亭為慶祝2020年元宵節，除舉辦元宵夜平安湯圓、乞龜活動外，廟前並有烤雞蛋糕業者，發心來煎雞蛋糕 請信眾食用，只要排隊一定通通有份，一晚送出近千塊，十分熱鬧溫馨。

▲台南市安平觀音亭為慶祝元宵節，舉辦元宵夜平安湯圓、乞龜活動。（圖／記者林悅攝，下同）

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▲安平觀音亭備有「錢龜」及「麵粉龜」供民眾擲筊爭乞，以擲筊允杯數最高者可乞得。

主委吳高明月指出，為慶祝元宵節，廟方志工前一天就搓湯圓，要在元宵夜提供「平安湯圓」與十方大德結緣。元宵夜乞龜活動，從下午3時至10時，觀音亭備有一隻「錢龜」及20台斤麵粉龜一隻、50台斤麵粉龜一隻，供民眾擲筊爭乞，到晚上10時截止，以擲筊允杯數最高者可乞得請回。錢龜可保佑乞得信眾財運亨通，「麵粉龜」則是吃平安。

▲台南市安平觀音亭為慶祝元宵節，舉辦元宵夜平安湯圓、乞龜活動。（圖／記者林悅攝，下同）

安平觀音亭從元宵節早課後，即開始在廟前提供熱騰騰的「平安湯圓」供到廟上香祈福的信眾免費享用，讓大家吃湯圓「平安圓滿」，吸引眾多信眾爭相取用，廟方現場提供的湯圓，有甜有鹹，讓信眾隨喜取用，讓信眾湯圓吃在口裡，暖在心裡，對新的一年充滿信心與希望。

▲台南市安平觀音亭為慶祝元宵節，舉辦元宵夜平安湯圓、乞龜活動。（圖／記者林悅攝，下同）

▲廟前並有現烤雞蛋糕業者發心來煎雞蛋糕 請信眾食用，只要信眾排隊一定通通有份。

▲台南市安平觀音亭為慶祝元宵節，舉辦元宵夜平安湯圓、乞龜活動。（圖／記者林悅攝，下同）


據了解，安平觀音亭元宵節乞龜活動由來以久，愈晚愈熱鬧，除四方信眾到廟向觀音佛祖上香福外，廟前準備湯圓讓大家吃湯圓過好年，廟內有小龜讓信眾乞請回吃平安，今年準備160隻全被信眾請光。廟前並有現烤雞蛋糕李姓業者，父子發心來煎雞蛋糕，請參拜觀音佛祖的信眾享用，只要信眾排隊一定通通有份，今年已是第4年，一晚送出近千塊雞蛋糕，真的是台南最美的風景。

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