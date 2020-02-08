台灣燈會登場！5大燈王出爐　台中監獄受刑人「鳳凰牡丹花燈」奪獎

▲台灣燈會今開展。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

2020台灣燈會今（8）日正式開展，展期至2月23日止為期16天。交通部觀光局指出，人氣相當旺的全國競賽花燈區今年共有598座花燈，其中「機關團體組」的燈王是由台中監獄受刑人合力完成的花燈「鳳凰展翅平安到 牡丹盛開吉祥來」，盼能保護人民平安、國家安定。

交通部觀光局表示，競賽燈區是台灣燈會最具傳承意義的花燈區，今年「全國花燈競賽」以觀光特色、城市願景、低碳永續、產業科技、美食文化、友好城市、樂農花博、族群融合、民俗文化等為主題自由創作，共有親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組。

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▲▼台灣燈會燈王。（圖／觀光局提供）

競賽燈區囊括中小學、大專院校、社會單位等民間個人的創意作品，相當豐富，不只有許多以老鼠為題的花燈，如米老鼠、鼠來寶、生肖鼠，也有以各種動物為題的花燈，如水牛、飛鼠、石虎，還有以神祇為題的花燈，如千手觀音、觀世音。

特別的是，今年「機關團體組」的燈王由法務部矯正署台中監獄製作的花燈「鳳凰展翅平安到 牡丹盛開吉祥來」獲得。今鳳凰亮麗再現，帶著祈福與祥瑞之氣而來，保護人民平安、國家安定。

觀光局表示，其他各組燈王包括「大專社會組」由台中市北屯區仁美國民小學製作的「銀花萬簇迎金鼠」、「高中職組」由台南市私立光華高級中學師生製作的「喜從天降」、「國中組」由台中市立光榮國民中學師生製作的「復仇者聯盟X-拯救地球海洋生態」、「親子組」則由台中市豐原區豐田國民小學師生製作的花燈「森林秘之音樂會」，共五組燈王。

▲▼台灣燈會燈王。（圖／觀光局提供）