LIVE／寶瓶星號檢疫！陳時中下船「手比OK」曝最新情況：目前初步沒有發燒

記者邱中岳、游宗樺、林昱萱／基隆報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心將登船對1738名旅客進行發燒篩檢，而中央疫情指揮中心總指揮官陳時中也親自登船指揮，而稍早陳時中下船時，手比出OK的手勢，看起來相當有信心，而他也於記者會時表示，船務公司每天都會進行2次測量體溫，初步都沒有人員發燒，目前已經開始檢疫當中。

陳時中於12:15分左右登船，至13:20左右下船，約在船上待了65分鐘，而他下船後隨即召開記者會，向外界說明目前最新情況，「我做了兩次廣播，首先是歡迎旅客回來了，盡快把所有東西準備好，希望一切平順，也希望大家按照指示，整個動線巡視過一遍，現場指揮官正在兩個層樓裡做指揮，港務公司成員也非常配合。」而對於船內情況，陳時中也表示，「初步情況基本檢查，每天量體溫，目前沒有發燒。」

此外，關於有民眾說要送慢性病藥物上船，陳時中則表示，「這些要等採檢完畢才會做適當安排，現在最重要是有秩序做採檢」而他也說，「還有人問說是不是外籍就不管，沒有這回事，我們是在對抗病毒。」

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▲陳時中下船，有信心的比了ok的手勢。（圖／記者邱中岳攝）

▲麗星寶瓶星號郵輪靠岸，陳時中報告情況。（圖／記者徐斌慎攝）