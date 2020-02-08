摸完大量紙鈔零錢…店員手部「0消毒」取蓋裝杯！他驚呆：不是很危險嗎

▲現在很多飲品都用就口杯蓋。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

武漢肺炎疫情持續擴散，相關單位一再強調洗手的重要性，不過就有網友討論到「杯蓋」的衛生問題。這位網友表示，在取消提供吸管後，很多店家的杯蓋設計改成直接就口飲用，可是店員接觸大量紙鈔硬幣，還用手直接取蓋、裝杯，「這樣杯蓋應該沾染大量病毒細菌，不是很危險且不衛生嗎？」話題引發其他人熱論。

這位網友在《Mobile01》貼文「便利商店咖啡杯蓋衛生問題」，文中表示，「在取消提供吸管後，杯蓋設計變成直接就口飲用設計，可是店員接觸大量紙鈔硬幣收銀後，卻用手直接取蓋然後裝杯」，這樣杯蓋應該會沾染上大量病毒、細菌，既危險又不衛生。

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原PO說，雖然店家都會有酒精消毒瓶，但他觀察絕大部分店員都很忙，「製作前不會消毒手部，甚至拿杯蓋方式有些手指會碰到內側更慘，直接污染咖啡」，忍不住問台灣是不是應該看齊日本超商，用自行DIY的方式，不然台灣這樣的狀況根本是衛生大缺口。

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▲現在很多店家都不再提供吸管。（示意圖／pxhere）

不過現在有許多店家也都是採用杯蓋，如果在裝杯之前，店員沒有先洗手或消毒，確實會讓顧客擔心衛生問題。網友就紛紛留言，「你很細心，我也沒想到這事情，唯有先用濕紙巾抺抺才飲，或帶私人不鏽鋼吸管」、「不是每個店員都會先消毒的，所以我都不用杯蓋喝，都拆掉直接喝。」

但也有人表示，「早餐店、小吃店的吸管、免洗餐具店員也是直接用手拿，有些餐具放托盤上托盤也不知道如何洗，吃了好像也沒怎樣，鄉下小孩骯髒吃骯髒大啦」、「改DIY應該只會更髒」、「安啦台灣人毒不死的」、「剛特別看了一下，我這邊的超商店員製作前會消毒手部喔！」

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