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武漢病毒檢測室揭密　確診一例就要6小時「換崗不換人」24小時輪班

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▲▼ 檢驗科醫生替患者進行核酸檢測，每天工作超過12小時以上 。（圖／翻攝自人民日報臉書）

▲檢測出一例確診病例，至少要花4到6小時 。（圖／翻攝自微博／人民日報臉書）

實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，截至今天上午10點為止，全球確診人數已突破3萬，死亡人數也已有638人。各國都加緊腳步研發能與之抗衡的藥，負責核酸檢測機構的武漢華中科大同濟醫院每天都持續接收大量核酸檢測樣本。據悉，病毒的核酸檢測程序複雜，一次的檢測從標本處理到提取、擴增和檢測，大約要花上6小時。

根據《新華網》報導，武漢華中科大同濟醫院孫自鏞主任表示，由於疫情傳染快速，因此一定要趕緊研發出能快檢測是否患病的檢測試劑，除此之外，更要有許多設施完備的實驗室加入檢測機構行列，才能更增快病毒檢測速度。

▲▼疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲各國加緊腳步研發疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

孫自鏞也表示，雖然近日病例快速增加引起許多民眾恐慌，不過大量增加的原因是因為檢測能力的提升，且有越來越多符合條件的實驗室加入檢測機構行列，同時許多實驗室更透過各種方法來擴展檢測能力。目前華中科大同濟醫院一天能夠檢測大約1000到1200例的疑似案例病毒樣本。

不過也有許多網友質疑，既然檢測盒已經開始大量生產，但為甚麼檢測速度卻沒有跟上？對此，武漢華中科大同濟醫院的專家則說，由於病毒樣本採集到檢測的過程中，還需要經過滅活、核酸提取、試劑反應等過程，且檢測步驟複雜、風險高，光是樣本運輸、反應控制、數據輸入等都會影響到檢測時間。

通常一例送到實驗室的樣本大約要4到6小時才能知道檢測結果，不過針對樣本的檢測結果，華中科大同濟醫院不只要求速度更求質量，因此他們也實施了「換人不換崗」的工作制度，24小時持續檢測。

▲▼南韓仁川機場旅客紛紛戴上口罩。（圖／路透）

▲各國旅客在機場紛紛戴上口罩。（圖／路透）

由於這些待在實驗室裡的檢驗科醫生和待在病房裡的醫生不同，必須更直接的面對病毒，因此為了安全和健康，他們也都會穿上防護服、戴護目鏡、橡膠手套；不過由於實驗室悶熱，再加上手套防護服都不透氣，因此也導致許多醫生的皮膚發炎、長滿紅斑，但他們卻表示「這不影響工作」，塗上藥膏後又繼續穿上防護服走回實驗室，堅毅精神令人十分敬佩。

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