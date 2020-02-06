以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

▲ 活性碳口罩 。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，造成口罩瘋搶，而衛生福利部就曾指出，能阻隔大部分病毒的口罩為醫用外科口罩以及N95。對此有人就好奇，以往戴上就看起來「專業度破表」的活性碳口罩，對比現今，因為沒有阻擋病毒的功能，是否就此沒落了？貼文一出，也掀起一陣討論。

網友5日在PTT八卦版上以「活性碳口罩是不是跌下神壇了？」為題發問，他表示過去活性碳口罩給人一種「專業、神秘又有品味」的感覺，而且還能吸附有毒和臭味粉塵。

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不過自從開始宣導「活性碳口罩不能防病毒後」，它的地位彷彿跌落神壇，「活性碳口罩人見人怕，戴的人也深怕被人知道成為笑話，只好在家戴爽的。」好奇大家的看法為何。

▲不同口罩的正確使用時機 。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

事實上，一般活性碳口罩不屬於醫療器材，過濾數據並沒有經過檢驗把關，適合在騎機車、漆油漆或是噴灑農藥時使用，一旦須費力呼吸，或是無法吸附味道時就要更換。

面對原PO「跌落神壇」一說，不少網友們反而認為是「用途不同」，像是清理貓砂時就很好用，「功能不同，是要怎樣比」、「哪有跌落，養貓很好用，大完吸臭一流」、「家裡打掃很好用啊」、「冬天戴很暖和，重複戴也不會軟掉」、「活性碳超香的，用過就懂好用」。

還有人指出，其實市面上早就有「醫用活性碳口罩」，主打4層面料，外層和外科口罩一樣具有防潑水（飛沫）效果，中層除了防止細菌，還能隔絕粉塵粒子。不過要注意的是，要辨別自己買的口罩是否為合格醫療器材，可以上「醫療器材許可證字號網站」查詢。

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