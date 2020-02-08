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李文亮確診武漢肺炎病逝　外媒關注「中國人聲援tag」內容震撼人心！

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▲武漢市中心醫院眼科醫生李文亮確診為武漢肺炎。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

▲李文亮確診為武漢肺炎後，本月7日病逝。（圖／翻攝自李文亮頭條號）

記者陳亭伃／綜合報導

被稱為是武漢肺炎（新型冠狀病毒）的吹哨者「李文亮醫師」在拯救病患的過程中，不幸感染7日傳出病逝消息。然而在消息傳出後，外界開始要求中國政府公開李文亮醫師的死因與調查，網路上甚至出現一群支持李文亮的網友，特別以舉看板的方式表達訴求。

根據《CNN》報導，李文亮自2019年12月就發現新型冠狀病毒的存在，並將當時初步發現的病患隔離，在微信群組上表示「這款像是SARS的病毒正在萌芽，恐怕將造成極大的傳染」，卻沒想到遭到舉發，當地公安部門也關切訓誡要求不得傳播聳動的言論。

直到1月初武漢肺炎爆發，李文亮遭到病患感染，本月7日病逝，中間即傳出李文亮因為走漏消息，因此「被住院、被消失」的訊息，在他病逝消息傳出後，中國網友自發性出現聲援，紛紛PO出舉著看板的照片，而看板上則寫著「還我言論自由」、「要求真相」的語句，立刻引起外媒關注，並稱這是中國有史以來明顯要求言論自由的狀態。

此外，網路上也出現李文亮被要求簽署的訓誡書，並要求他「明白」言論將會造成恐慌，若不停止將會受到處置。《紐約時報》也指出，李文亮病逝引發中國網友的悲憤，許多人不顧貼文恐怕將會被洗掉，堅持要求中國政府徹查，並提出透明資訊，且要求政府部門給李文亮家屬致歉。

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