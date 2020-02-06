又有冷氣團！明起變天「2時間點」急凍12°C　下周四更強鋒面...全台有雨

▲冷氣團周五南下，北台灣降溫轉雨，最低溫下探12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

又要變天了！氣象局指出，周五起鋒面通過，北台灣凌晨起將有短暫雨，接著有一波大陸冷氣團南下，將一路影響至下周一，最冷時間點為周日、下周一清晨，台南以北低溫下探12-14度，空曠地區更可能出現10度低溫。

氣象預報員張承傳表示，明天（7日）將有一道鋒面通過，北台灣凌晨開始將轉為有短暫雨天氣，東部同樣也會轉雨，中部及南部山區則預報有零星短暫雨。

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▲大陸冷氣團急凍，2時間點台南以北下探12-14度，空曠地區更僅10度左右。（圖／中央氣象局）

緊接著將有一波大陸冷氣團南下，一路影響至下周一，北台灣明白天高溫17-18度，其他地區約22-23度。這波冷氣團最冷時間點為周日、下周一清晨，台南以北低溫12-14度，空曠會更低僅約10度左右。

至於降雨部分，水氣以周五、六最多，北東有局部短暫雨，周日起轉乾，降雨範圍會縮小到東半部、西半部山區。氣象局提醒，周六為元宵節，北東民眾若要賞燈需攜帶雨具，中南部則不受影響。

下周一白天冷氣團減弱，下周二三轉偏南風，各地氣溫回升，不過，目前預報下周四將有一道結構完整的鋒面來襲，屆時全台有雨，各地都是有短暫陣雨天氣。