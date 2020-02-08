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賴清德「華府突破性訪問」：行程不公開對台灣比較有益

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▲▼賴清德訪美。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德訪美。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

文／中央社記者江今葉華盛頓7日專電

副總統當選人賴清德今天與美國華府智庫專家學者暢談一個半小時。賴清德會後接受媒體訪問時表示，此次華府訪問行程不便公開，是希望後續能對台灣有幫助。

賴清德今天上午在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）與此間兩岸關係、台灣議題專家學者會談。美國國務院台灣協調處處長藍鶯（Ingrid Larson）、美國在台協會（AIT）執行理事羅瑞智（John Norris）也出席。

賴清德與學者暢談一個半小時後步出智庫，並首度在媒體前發言。他首先感謝媒體的採訪，也表示此次行程許多拜訪都不便公開，目的是希望能對訪問有幫助，後續也能對台灣有比較大的幫助。

追問他對這次訪問是否滿意，賴清德笑笑說，「謝謝」。

藍鶯會後被問及對此次會談的看法時不願多談，僅表示今天的會談「有意思」（interesting）。

今天出席會談的學者包括哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）、前美國在台協會理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）、國際評估與戰略中心（IASC）資深研究員費學禮（Richard Fisher）、「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）執行主任石明凱（Mark Stokes）等人。

賴清德此次華府訪問，主要是參加6日舉行的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast）。賴清德一行在3日抵達華府後，隨即展開密集拜訪行程。除了拜訪美國聯邦參眾兩院議員、與美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）共同出席宗教自由圓桌論壇（IRF）、以及今天與此間專家學者會談外，也前往美國國務院與白宮國安會和美方官員會晤。

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