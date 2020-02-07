賴清德訪美同台川普　柯文哲誇：我們外交工作做得不錯

▲柯文哲出席北市108學年度第2學期國小校長會議。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

副總統當選人賴清德訪美行進入第4天，美東時間6日出席華府一年一度的「國家祈禱早餐會」時，座位特別被安排在會場最前排，更首度與美國總統川普、副總統彭斯同場。對此，台北市長柯文哲7日受訪時誇說，「這表示我們外交工作做得不錯」。

至於賴清德此行訪美有重大突破，是否代表2024前哨戰提前開打？柯文哲說，「這不要想那麼多，一天一天過，先把武漢肺炎這關撐過去，我覺得疫情還沒開始」。

