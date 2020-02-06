武陵櫻花季2/8起開跑！賞櫻專車還有4成空位　公總要求全面防疫

▲武陵農場賞櫻專車。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

武陵農場櫻花季8日起開跑，將一連22天持續到2月29日，期間場內總量管制每日進場人數6,000人。賞櫻專車部分，目前銷售約6成，但因應武漢肺炎疫情延燒，公路總局也督導賞櫻專車進行防疫措施，駕駛員及服務員每天都需量測體溫、配戴口罩。

公路總局表示，台北及宜蘭地區出發的武陵賞櫻專車先前已開放預售，目前售票比例約6成。路線包含【國光客運台北車站－武陵農場】、【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】及【梨山－武陵農場】等6條。

請繼續往下閱讀...

▲因應武漢肺炎疫情延燒，公路總局賞櫻專車全面防疫。（圖／國光客運提供）

因應武漢肺炎疫情延燒，公路總局也要求賞櫻專車全面防疫，已督導國光客運及豐原客運完成疏運整備工作及依照中央流行疫情指揮中心制定的指引執行相關防疫措施。

專車將落實候車場站及車輛之清潔消毒工作，駕駛員、服務人員每日值勤前量測體溫，配戴口罩。公路總局也呼籲，請民眾注意個人衛生，如出現咳嗽等呼吸道症狀應配戴口罩，儘速就醫。

▲武陵農場櫻花季。（圖／武陵農場提供）

武陵農場在櫻花季期間實施「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。為維護賞花品質，每天限制6000人入場，其中，住宿遊客1,800人可憑武陵農場製發車輛通行證進場，其餘4,200人則分為團客預約入場（1,000人）及散客搭乘公共運輸接駁（3,200人）等二種入場方式。