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社會 社會焦點 保障人權

淡水走春交管看這裡！　過年天元宮三色櫻大盛開…大眾運輸最方便

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▲▼淡水區春節交通管制圖，以及天元宮周遭停車點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲淡水區春節交通管制圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

淡水天元宮櫻花盛開優美的景色，在新聞媒體及網路的推播遠近馳名，每年均吸引賞櫻人潮絡繹不絕，2020年受暖冬影響，天元宮後山三色櫻提前綻放，適逢年節期間走春人潮多，將造成淡水區北新路的交通負荷，除規劃軍方「山仔頂營區」供賞櫻民眾停車外，淡水警分局將實施交通管制措施。

1. 管制時間：109年1月25日至3月31日止，於假日8-20時、平日7-19時執行，並視花期彈性調整。
2.限制路段：天元宮兩側（北新路自水源國小至山仔頂營區間），北3線（自養生樹社區至北新路間），於賞櫻期間路邊禁止違規停車。
3.交通管制點:
(一) 淡金、北新路口（第1階段）。
(二)口湖子路三岔路口（第1階段）。
(三)淡金路與商工路口（第2階段）。
(四)北3線與鄧公路口處（第2階段）。
(五)淡金路奇樺地磅前（第2階段）。
以上管制點預定於109年1月25日起至3月31日止，每日8-18時彈性實施總量管制，敬請民眾配合警方指揮引導或由淡水捷運站、淡金、北新福德宮前公車站轉搭接駁公車前往。
4. 道路管制、疏導措施：
(一)假日期間行駛101線下山車輛在淡金、北新路口強制右轉行駛（暫停直行與左轉），並於淡金、新市一路口再行迴轉，避免下山車流回堵。
(二)疏導下山車輛行駛北3線替代道路往臺北市北投方向分散車流。
(三)道路車流狀況，如上山停等車輛延伸至水源派出所前即於北新、淡金路口實施總量管制；另於3月下旬北新莊墓園區提早掃墓民眾，引導行駛替代路線改走行忠路（北6線）、奎柔山路（北8線）、頂田寮路（北10線）及大湖路（北7線）前往，以紓緩北新路車潮。

由於天元宮周遭地狹路小，停車車位難求，呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具。因應遊客突增，將管制上山車輛總量，請駕車前來賞櫻民眾將車輛停放淡金、北新路口周邊停車場或義山路2段路旁兩側，再搭乘接駁公車，避免塞車之苦，身心輕鬆又盡興，民眾亦可透過來電或查詢即時資訊與交通狀況。

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▲▼淡水區天元宮周遭停車點 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼淡水區春節交通管制圖，以及天元宮周遭停車點 。（圖／記者陳以昇翻攝）
 

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