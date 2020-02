時代的眼淚！Android機器人穿衣App「Androidify」下架

▲Androidify近日已從Google Play下架。(圖/翻攝自YouTube/Android)

記者王曉敏/綜合報導

無論是不是Android作業系統的用戶,多少對Android的綠色的機器人標誌有點印象,Google於2011年推出「Androidify」App,讓用戶能自行替機器人穿衣、穿鞋,趣味性十足。不過,最新消息指出,該App近日已從Google Play下架。

Androidify具有高度可調整性,用戶可自行選擇機器人的膚色或使用預設的綠色,還可進一步調整機器人外型,使其變瘦或變高。用戶可為其添戴假髮並為其穿上衣服、褲子、鞋子、帽子及圍巾等,並可將之以相片的方式存放於手機中,Google稱,該App共有5百億種組合方式。

據科技網站《9to5Google》報導,該App主要是作為Google 2014年發起的「Be together. Not the same.」品牌推廣活動之一。該App最近一次更新在2016年,此後並未再隨作業系統更新而釋出新版,而近期該App也從Gogle Play上被下架。據Google的說法,刪除Androidify的決定主要是由於該App的使用率及使用年齡下滑。

Google於去年8月正式停止以甜點命名的傳統,將Android Q定名為「Android 10」,雖然經典的綠色機器人標誌並未更動,不過其外型卻也略經「微整」。Google表示,機器人的身體抱持不變,但頭部天線的位置有略微調整,而眼睛則稍微向下移動,以「使其更人性化」。