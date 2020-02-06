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Netflix宣布Android設備支援AV1技術以提升播放品質

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特約記者洪聖壹／台北報導

喜歡追劇、看電影的Android用戶有福了！影音串流平台Netflix 稍早宣布，針對Android裝置串流傳輸方式進行重大變更，即日起，Netflix的Android版本將改為使用AV1編解碼器，影音壓縮效率比原本的提升20%。

一般來說，多數Netflix影片都是 4K HDR 解析度、每秒有 60 幀影格，並且支援杜比全景聲，不過為了提升串流效率，行動版的解碼跟電視還是有落差。隨著智慧型手機、平板的處理效能的提升，Netflix公司稍早宣布針對 Android 版本推出 AV1解碼功能，至於 iOS、Fire 或 Windows 10 等其他平台還要再等等。

編碼技術AV1是AOMedia Video 1的簡稱，主要來源於GoogleVP9的下一代影片壓縮格式"VP10"，目前YouTube App也在同一天宣布全面採用，透過AV1編解碼器優化dav1d，現在 Netflix 用戶得以在Android手機上播放10-bit 色深的影音內容。

用戶在YouTube官網會發現，官方其實有建議AV1需要具備功能較強的處理器，而且需要在WiFi環境下先行緩存影音，藉此節省4G串流壓力、同時提升影片播放品質。而在 Netflix 官網則可以看到多數支援HDR 10內容的手機都是旗艦級智慧型手機。

即便AV1支援Android版本的Netflix app，這並不代表每一支手機都可以完美表現高品質影音串流，而且跟YouTube一樣，不一定是所有影片都支援AV1傳輸。

對此，Netflix官方也說明，目前已經與設備商、晶片廠等合作夥伴密切合作，未來將計畫拓展AV1的使用平台跟設備。

＊資料來源：Netflix blog

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