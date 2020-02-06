Google新作業系統曝光！「Pigweed」商標註冊透端倪

▲Google新作業系統「Pigweed」商標註冊。（圖／取自USPTO）

記者王曉敏／綜合報導

Google近年開發了不少作業系統，除了大眾所熟知的Android、Chrome OS及近期研發中的Fuchsia外，又有一款名為「Pigweed」的新作業系統浮出檯面。

據科技網站《9to5google》報導，Google已向美國專利商標局（Unitied States Patent and Trademark Office, USPTO）提交了名為「Pigweed」的商標申請。其文件內容寫道，Pigweed商標將涵蓋「電腦作業系統軟體」（computer operating software），不過並未透露其他細節。

「Pigweed」是一種常見的蔬菜，直譯為「莧菜」，中文也稱作「藜菜」。報導指出，「Pigweed」最初曾在Fuchsia的代碼中出現，此外，Google Chromium代碼庫中也有「Pigweed」一詞的蹤跡。不過此無法說明彼此的相關性，在Google決定公開更多細節前，尚無法得知研發該操作系統進一步的目的及其可能的發布時間。

▼Google新作業系統「Pigweed」商標註冊。（圖／取自USPTO）

作為參考，「Android」一詞是在2007年首次公開發布的前5日註冊商標，而「Chromebook」一詞則是到2011年首批Chromebook開始發售後幾個月才被註冊。至於「Fuchsia」一詞的商標已註冊超過2年了，至今仍未正式發布。