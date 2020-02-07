未滿18歲無照駕駛違規要參加道安講習…否則強制執行　屏東監理站籲民眾注意

▲屏東監理站2月份「未滿18歲無照駕駛違規班」交道安全假日講習班，提早到8日舉行，未依規定接受講習，要移送強制執行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站2020年起「未滿18歲無照駕駛違規班」交道安全假日講習班異動，2月份提早到明天8日舉行，監理站籲請違規上學及家長注意，未依規定接受講習，逾期累積罰款金額，並移送強制執行。

屏東監理站長洪美芳表示，監理站考量未滿未滿18歲無照駕駛者大部分為在學學生，且學生於平常日學校仍有上課需求，因此定期開設「未滿18歲無照駕駛違規班」道路交通安全講習假日班，提供未滿18歲無照駕駛參訓學員於假日時段參與講習課程。

由於2020年2月起，假日門市調整為每月第2個週六上午（若遇連續假期則挪至第4個週六），因此無照駕駛道安講習課程日期由22日改為8日早上進行3小時，並在上午8：30至9：00辦理報到（逾時不受理）。

監理站籲請參訓學員及其監護人或法定代理人，要記得攜帶身分證到屏東監理站完成講習，以免受罰，平日力不便請假參加講習的學員，也可多加利用。

屏東監理站表示，無照騎乘機車第一次未參加講習者，要加罰1000元，連續3個月未參與講習，要加罰3000元，加上原先違規罰款6000元，全部要罰9000元；無照駕駛汽車要罰8400元，第一個月未參加講習罰1200元，連3個月未參加，累積罰3600元，全部要罰1萬2000元。屆時未參加道安講習及繳交罰款者，將移送強制執行，籲請民眾不要輕忽。

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