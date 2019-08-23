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台南光華高中祖孫小旅行 共創間代奇緣

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▲台南市東區樂齡學習中心，結合光華高中銀髮族活動管理學程，邀請光華附幼的幼童和其爺爺奶奶，辦理一場「祖孫小旅行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東區樂齡學習中心，結合光華高中銀髮族活動管理學程，邀請光華附幼的幼童和其爺爺奶奶，辦理一場「祖孫小旅行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區樂齡學習中心，結合光華高中銀髮族活動管理學程，邀請光華附幼的幼童和其爺爺奶奶，在祖父母節前夕辦理一場「祖孫小旅行」，從賞書、賞畫、賞建築、賞府城的今與昔，為祖孫攜手同遊府城美學而加分。

台灣已從高齡化社會邁入高齡社會，每年8月的第4個星期日是祖父母節，希望藉著祖孫世代的互動，培養下一代敬老親老的態度。於是東區樂齡學習中心的長輩、光華高中銀髮族活動管理學程的學生、以及光華附幼祖孫百餘人，特別走訪「美術一館」賞畫、賞建築，拜訪「醋罈子」的「重慶寺」，看「林百貨」再現風華，從穿梭歷史建築的小旅行中，了解過去府城的生活型態。

尤其導覽杜老師介紹台南「做16歲」的典故，現場的長輩也貢獻著自己過往的經驗，讓年輕學子聽得如癡如醉。學生陳庭敏表示：自己的外婆也是台南人，但是他們家就沒有「做16歲」，如果可以參加一場正統的儀式，應該很有趣，更凸顯自己是在地台南人。

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▲台南市東區樂齡學習中心，結合光華高中銀髮族活動管理學程，邀請光華附幼的幼童和其爺爺奶奶，辦理一場「祖孫小旅行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次參加的「金孫」，年齡最小的是幼兒園小班，年齡最大已是大學生，大小金孫和65歲到80歲的爺奶一同輕旅行，既興奮又親密。此外，為了讓樂齡學習中心的長輩人人都能享有祖孫情，本次活動最具特色的是「出租金孫」，特別安排光華銀髮族活動管理學程學生，與樂齡學習中心的長輩配對，成功配對了8組。高奶奶說：「我自己沒有孫子，來到樂齡當志工因而和銀髮族活動管理學程學生相識，好像賺到一個金孫一樣，一路陪我有說有笑，還牽扶著我，讓我很感動」。學生阿敏則從這次的小旅行中感受到長輩的體力是有限制的，也觀察到長輩的生理狀態，對於未來設計教具與活動很有幫助。

光華高中銀髮族活動管理學程許立港主任表示，雖然僅是一場半日遊的輕旅行，但可以看出年輕世代與高齡世代之間的關係並無隔閡，尤其經過專業的學習和訓練之後，學生更容易「同理」高齡者的身心需求，才能完善的建構從初老、中老、以及到老老各階段所需要的肢體、心理、空間、財務、輔具以及活動企劃。

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關鍵字：台南,光華高中,祖孫,小旅行

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