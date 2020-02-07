人夫興奮call妻「林北全掃~6包兒童口罩」　店員納悶上前...結局神轉糗炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday記者攝）

記者周亭瑋／綜合報導

撇開武漢疫情不談，這陣子最讓人無奈的非「口罩之亂」莫屬了，在實名制上路前，一名女網友曾兩度目睹，民眾因搶購防疫備品，鬧出的烏龍糗事，不禁感嘆，「不知道大家是不是都瘋了！」

女網友在「爆廢公社」提到，日前她到超商買東西，忽然聽到一個男人興奮地講電話，對另一頭的妻子報喜，「欸欸欸，我搶到小孩的口罩了欸，林北全掃，總共6包，送啦！」

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聞言，店員臉部立刻浮現納悶的表情，正當她後悔沒走到那一區時，店員在結帳區悠悠地說，「先生，這不是口罩，這是退熱貼......。」緊接著，不知道誰發出「噗呲」的一聲後，就傳來一串爆笑聲。

▲人家是退熱貼啦。（圖／翻攝自爆廢公社）

還有一回是在賣場，店門口明明寫著「口罩、酒精、耳溫槍全數已完售」，但她竟聽到有客人說，「媽~我看到這裡還有耳溫槍欸，看吧，我就說要自己找一下吧！真的被我們找到了，我們買個兩支回去！」

沒多久，只聽見那位母親在結帳區罵兒子說，「靠腰啊，我要買耳溫槍，哩拿粉刺機要衝蝦毀？」然後店員笑了，笑到肩膀一直抖，卻始終不敢發出聲音，而旁邊的客人也紛紛竊笑。

對此，網友們回應，「因為包裝很像口罩單片裝吧」、「錯搶退熱貼太好笑，若在現場我一定大笑不止」、「家裡有庫存+1，目前還夠我跟孩子用1個月，市面上的不搶不排不買，希望能讓給優先需要的人」、「這是所謂的看到黒影就開槍嗎」、「笑死我了」。