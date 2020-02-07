　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大醫實習生「一周領3個口罩」　發文曝困境：醫療體系產生斷層？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

對抗來勢洶洶的武漢肺炎，醫護人員無疑是「最大靠山」，在全民瘋搶口罩的同時，第一線與病患接觸的他們，更需要口罩，就有台大實習醫生發文求援，並強調武漢肺炎不是末世病毒，只是很測試醫療體系的強度，所以需要大家的支持。

一名自稱台大醫院實習生的網友在PTT分享截圖，日前台大醫院教學部發出公告，表示為了因應武漢肺炎，加上本院庫存有限，經院方決議，對於第一線有臨床照顧的學生，會給予必要的個人防護裝備，包含口罩，原則上每位學生一周能拿3個；若單純上課進出醫院者，則一周1個，直至醫院庫備充足。

請繼續往下閱讀...

教學部也提醒，若實習學生有照護到高風險病人的情況，例如急診、防疫病房等，或有飛沫、體液沾污口罩，則須立即更換。

▲台大醫實習生「一周領3個口罩」　發文曝困境：挺一下引以為傲的醫療體系。（圖／翻攝自PTT）

▲公告指出，原則上，一周會放發3個口罩給每位實習生。（圖／翻攝自PTT）

對此，這名實習醫生不禁直呼，「台大醫院的實習生都缺口罩了，再這樣下去，我想不到還有誰ok，明天剛好輪到是奇數大叔的我。人的自私是天性，我無法阻止，我也無法說出誰先領我ok這類不合邏輯的話語，但家裡有口罩的人願意花點時間去領口罩，送給這些未來的醫療體系的一份子嗎？」

他也提到，現在很多實習生的士氣都相當低落，雖然願意與醫院共體時艱，不過經詢問護理長，得知口罩僅供予醫事人員，不提供給見習醫學生時，仍有些失望，「這大概是在防疫視同作戰的情況下，不得不的抉擇，但如此會讓口罩數量不足的見習醫學生被擋於門外，無法進入醫院、或到醫學院上課實習。這樣一來，對醫療體系會不會產生斷層？」

▲台大醫實習生「一周領3個口罩」　發文曝困境：挺一下引以為傲的醫療體系。（圖／翻攝自PTT）

▲原po自己也會寄出，到藥局領的口罩。（圖／翻攝自PTT）

目前，原po是希望能募集物資，並由台大醫學院系主任盛望徽收取，他也提醒願意伸援手的熱心網友，若真的寄出口罩，能指定給實習生使用，同時確認是完全密封無使用，「希望勿苛責醫療人員，現在需要的是互相支持與打氣。我明天排隊領完會直接寄過去。」

最後，他也解釋，台大本來有跟口罩廠商簽約，但也被徵調了，「為了滿足恐慌的民眾，我再說一次，武漢肺炎不是末世病毒，只是很測試醫療體系強度的病毒，醫療體系需要國民自己的支持，無論是考慮資源的護理長還是成長中的實習生。」

郵寄資訊
地址：仁愛路一段一號
收件人：台大醫學院系主任盛望徽收

►偷偷分享少女的秘密！

ET快訊
別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護
太魯閣號司機驚見「1男身影」急鳴笛！來不及煞車撞死他
鑽石公主號是中央空調！陳日昇登船11天「出現咳嗽」…隔離中冒
韓國瑜上客運視察防疫「捧聞消毒水」：我建議市民全戴口罩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

滯留台商公開「武漢包機返台全紀錄」　詳細時間軸曝光...還原集合現場

1200多人擠破頭！桃機檢疫站96名勇者「一晚上」額滿了　最快明日上工

出差飛雅加達！他狂念Taiwan...海關看護照搖頭　結局神轉「靠杰倫過關了」

每天戴口罩上班！廠長靈敏一問...他老實曝來源「1年份庫存」：會加薪嗎

首爾待6天！台灣妹「路上對到眼就被瞪」：根本沒說話　店家勸1句爆心酸

風雨無阻！基隆光南撐傘排口罩「過天橋漫到海洋廣場」　網：群聚比較可怕

台鐵死傷事故！行人入侵軌道遭撞　花蓮至吉安站列車延誤

國門「設重兵防衛」　桃園機場捷運防疫全面升級

你要買口罩嗎？台中即時口罩地圖上線！　分布和存量一覽無遺

台灣燈會2/8登場！高鐵加開8班車　台中站設「光影音樂盒」互動裝置

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

風雨無阻！基隆光南撐傘排口罩「過天橋漫到海洋廣場」　網：群聚比較可怕

台鐵死傷事故！行人入侵軌道遭撞　花蓮至吉安站列車延誤

國門「設重兵防衛」　桃園機場捷運防疫全面升級

你要買口罩嗎？台中即時口罩地圖上線！　分布和存量一覽無遺

台灣燈會2/8登場！高鐵加開8班車　台中站設「光影音樂盒」互動裝置

年年許願年年幻滅　新年新希望開始做幾項？鄉民最愛TOP 6你也許了嗎？

為愛再慘也願意！最能陪戀人吃苦的星座TOP3　遇到不離不棄的他就別再鬆開手

電鍋乾蒸口罩4分鐘！中山醫教授證實「可抑制病毒活性」　噴酒精反降過濾力

那畫面太美我不敢看！「自然界燈會」發光6景點　「夢幻藍調」人生必朝聖

我思故我在！人生在世就是要找到存在的意義　12星座存在感從哪來？

口罩荒引發尿布、衛生紙之亂？經濟部發文回應了

亞洲第一人！李勇德奪年度車手總冠軍　擊敗全球240名GT車手

工具機產業Q3可望回溫　百德機械：肺炎疫情對公司營運影響不大

飼主回不了家...武漢外送員代餵貓　開門驚見一片慘劇

獨／手插口袋摸Show Girl臀部　惡狼隔褲摸一把代價出爐

吃2籠還不過癮！台中排隊小籠湯包　皮薄、內餡鮮甜會爆汁

新增確診病例連兩天下降　陸衛健委：疫情防控效果顯現

猿戰石垣島／上次被打爆　翁瑋均再先發、曾豪駒盼重新爬起

太妍還是Irene？　2張照片湧入千名粉絲「還是有人答錯」

風雨無阻！基隆光南撐傘排口罩「過天橋漫到海洋廣場」　網：群聚比較可怕

生活熱門新聞

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

第2波返台近千人　大陸要求加開包機

台灣口罩量不夠　董座曝關鍵原因

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

寶瓶星號2次遭日方拒靠港！要直接開回台

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

熱搜陳時中！禁墮胎公投「一句發言」吸粉

下一個搶買啥　網友齊點消毒神物

更多熱門

相關新聞

散布口罩有毒不實訊息　男遭親友大義滅親

散布口罩有毒不實訊息　男遭親友大義滅親

警政署署長信箱日前接獲檢舉，檢舉自己親友在網路張貼「口罩不要買有毒」不實訊息，另名女子則在臉書上看到「台中有確診了、內湖也有了…」，更直接將文章轉傳至PTT社群，警方事後將2人送辦。

桃園機場捷運　防疫全面升級

桃園機場捷運　防疫全面升級

阿原青草力提供全方位「手」護

阿原青草力提供全方位「手」護

哈佛學者：武漢肺炎再1個月達高峰

哈佛學者：武漢肺炎再1個月達高峰

亞洲盃男籃資格賽不延期　中華隊擬主場續戰

亞洲盃男籃資格賽不延期　中華隊擬主場續戰

關鍵字：

口罩台大醫院實習醫生醫護防疫武漢肺炎PTT

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

國台辦：東航申請3天執飛5航班

黃安現身新竹藥局買口罩！見排隊人潮大笑6聲

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面