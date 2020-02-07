台大醫實習生「一周領3個口罩」　發文曝困境：醫療體系產生斷層？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

對抗來勢洶洶的武漢肺炎，醫護人員無疑是「最大靠山」，在全民瘋搶口罩的同時，第一線與病患接觸的他們，更需要口罩，就有台大實習醫生發文求援，並強調武漢肺炎不是末世病毒，只是很測試醫療體系的強度，所以需要大家的支持。

一名自稱台大醫院實習生的網友在PTT分享截圖，日前台大醫院教學部發出公告，表示為了因應武漢肺炎，加上本院庫存有限，經院方決議，對於第一線有臨床照顧的學生，會給予必要的個人防護裝備，包含口罩，原則上每位學生一周能拿3個；若單純上課進出醫院者，則一周1個，直至醫院庫備充足。

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教學部也提醒，若實習學生有照護到高風險病人的情況，例如急診、防疫病房等，或有飛沫、體液沾污口罩，則須立即更換。

▲公告指出，原則上，一周會放發3個口罩給每位實習生。（圖／翻攝自PTT）

對此，這名實習醫生不禁直呼，「台大醫院的實習生都缺口罩了，再這樣下去，我想不到還有誰ok，明天剛好輪到是奇數大叔的我。人的自私是天性，我無法阻止，我也無法說出誰先領我ok這類不合邏輯的話語，但家裡有口罩的人願意花點時間去領口罩，送給這些未來的醫療體系的一份子嗎？」

他也提到，現在很多實習生的士氣都相當低落，雖然願意與醫院共體時艱，不過經詢問護理長，得知口罩僅供予醫事人員，不提供給見習醫學生時，仍有些失望，「這大概是在防疫視同作戰的情況下，不得不的抉擇，但如此會讓口罩數量不足的見習醫學生被擋於門外，無法進入醫院、或到醫學院上課實習。這樣一來，對醫療體系會不會產生斷層？」

▲原po自己也會寄出，到藥局領的口罩。（圖／翻攝自PTT）

目前，原po是希望能募集物資，並由台大醫學院系主任盛望徽收取，他也提醒願意伸援手的熱心網友，若真的寄出口罩，能指定給實習生使用，同時確認是完全密封無使用，「希望勿苛責醫療人員，現在需要的是互相支持與打氣。我明天排隊領完會直接寄過去。」

最後，他也解釋，台大本來有跟口罩廠商簽約，但也被徵調了，「為了滿足恐慌的民眾，我再說一次，武漢肺炎不是末世病毒，只是很測試醫療體系強度的病毒，醫療體系需要國民自己的支持，無論是考慮資源的護理長還是成長中的實習生。」

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地址：仁愛路一段一號

收件人：台大醫學院系主任盛望徽收

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