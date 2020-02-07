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武漢台商專機有確診病例「實屬正常」　葉毓蘭：應感到高興

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▲▼國民黨第十屆新科立法委員座談會暨黨團總召、書記長選舉 林為洲 葉毓蘭 鄭麗文 江啟臣 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂欣玫／綜合報導

大陸武漢肺炎爆發，首班武漢返台包機的名單引發爭議，返台民眾中還有1名發燒台商確診染病。對此，國民黨立委葉毓蘭認為，「針對武漢專機上的確診病例，我們更應該為他感到高興」，能夠在罹病時回到台灣，獲得最好的治療。

對於政府實施的武漢肺炎防疫措施，葉毓蘭7日透過臉書表示肯定，她說，這次的新型冠狀病毒來的又急又快，行政院長蘇貞昌一向果決明快的行事作風，值得肯定，再加上有賣命的衛福部長陳時中率領醫療團隊坐鎮，台灣在疫情控制上的成就，是我們的驕傲。

不過，針對蘇貞昌對武漢包機事件，提起數十名非台籍人士，與被塞進一個確診病例的說法，咬牙切齒，也讓許多國人忿忿不平，葉毓蘭表示，她倒是甘冒大不諱，想要提出不同的觀點。

葉毓蘭指出，可想而知，這些上機的非台籍人士，應該就是還沒有申請中華民國身分證的陸配。過去十幾年來，她長期在內政部、移民署參與新住民相關政策與事務，和許多新住民姊妹們熟稔，陸配在申請身分證的期程上，礙於我國法令規定，最快要6年才能辦理，而且這幾年因國人到對岸工作蔚為常態，陸配與子女也會兩岸往來，所以要符合每年在台居住183天以上的居留規定有時並不容易，所以目前陸配約33.2萬人，取得身分證約13.2萬，只有四成，這次上機的陸配，應該與同班機有其子女有關。

葉毓蘭說，我國雖然在經濟量體上不如中國，但我們可是人權大國，除了人權兩公約外，也通過兒童權利公約施行法。依據國際兒童權利公約第9、10條，子女與其父母有團聚權，國家應盡力避免拆散家庭，這是人權問題！

針對武漢專機上的確診病例，葉毓蘭認為，「我們更應該為他感到高興，能夠在罹病時回到台灣，獲得最好的治療，而我們也有能力提供最優質的醫療救治。」就像剛剛治癒的台灣武肺首例所說，沒有人願意生病，既然病了，不隱瞞、立即求助，接受治療，這就是正確的態度

葉毓蘭指出，其實德國撤僑班機就有2名明確診病例，法國則有36名撤僑僑民出現症狀，「撤僑班機出現病例實屬正常，讓僑民可以使用母國的醫療資源，才是撤僑初衷。」事實上，以中國大陸目前至少有17205人的感染人數而言，她更認為中國大陸應該不會在意多一名、少一名病例，正所謂債多不愁，現在陰謀論甚囂塵上，懷疑是對岸故意偷塞確診國人，流於臆測，徒增對立與仇恨罷了！

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