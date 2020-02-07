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持刀槍恐嚇他人　南警六分局緝獲通緝犯起出槍枝

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▲台南市警六分局破獲持刀槍恐嚇案，起出改造槍枝及刀械，主任秘書劉耀欽前往頒發破案茶，慰勉專案小組辛勞。

▲台南市警六分局破獲持刀槍恐嚇案，起出改造槍枝及刀械，主任秘書劉耀欽前往頒發破案茶，慰勉專案小組辛勞。

記者林悅／台南報導

台南市警六分局偵辦1月31日凌晨，台南市金華路一段發生的劉姓男子被持刀恐嚇案，經深入追查，查獲27歲曹姓男子，曹嫌另遭台南地檢署發布通緝在案及鄭姓共犯到案，起出涉案改造槍枝1把，全案偵訊後依槍砲、恐嚇等罪嫌送辦。

警方說，1月31日凌晨3時許，市警六分局接獲110報案，台南市金華路一段1月31日凌晨3時許，有民眾遭男子持刀恐嚇，員警前往現場查出被害人劉姓男子，開車返家時突遭2名不明男子持刀械恐嚇，嫌犯並揚言攜帶槍械，劉男與對方拉扯中，搶下刀械並即開車逃離，現場拾獲子彈1顆。

▲台南市警六分局破獲持刀槍恐嚇案，起出改造槍枝及刀械，主任秘書劉耀欽前往頒發破案茶，慰勉專案小組辛勞。

市警局長周幼偉獲悉後高度重視，立即指示警六分局成立專案小組及指導偵辦方向積極追查，本案經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並經多方查訪後發現2部自小客車涉嫌重大，除通知車主到案說明，亦持續追查同案共犯下落，後於2月5日執行搜索，順利查獲27歲曹姓犯嫌，曹嫌另遭台南地檢署發布通緝在案。另於6日上午拘提同案共犯鄭姓犯嫌到案，隨後並起出涉案改造槍枝1把。

六分局指出，本案發生後專案小組立即掌握相關涉案人員並通知到場說明，惟皆互推未目擊犯案過程，不清楚究係何人持刀槍犯案，經警方抽絲剝繭詳加分析現場畫面後，始確認曹嫌及鄭嫌涉案，全案偵訊後依恐嚇與槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請羈押。

▲台南市警六分局破獲持刀槍恐嚇案，起出改造槍枝及刀械，主任秘書劉耀欽前往頒發破案茶，慰勉專案小組辛勞。

市警局長周幼偉，立即指派主任秘書劉耀欽前往頒發破案茶，慰勉專案小組連日來不眠不休的辛勞，警六分局長陳建民亦再次呼籲，警方對於任何暴力事件絕不寬貸，請民眾一有發現任何犯罪事件即撥打110，警民同心共同維護轄區治安。

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