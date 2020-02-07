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武漢包機陷僵局　高孔廉獻策：超出名單就遣返

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▲▼海峽兩岸經濟文化交流協會會長、前海基會副董事長高孔廉。（圖／記者陳政錄攝）

▲海峽兩岸經濟文化交流協會會長、前海基會副董事長高孔廉。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

首批247名武漢台商爆出名單爭議，影響後續包機進行，對此，前海基會副董事長高孔廉在接受《ETtoday新聞雲》採訪時，解密陸方不讓我「派專機撤僑」的關鍵角力，他也提出三點看法，盼兩岸協商順利執行，不讓包機成為防疫漏洞。他說「多出來的人一定就是原機遣返，一切要依法處理。」

高孔廉今（7日）在台北出席活動，會後受訪時對於「派專機撤僑」，他說，從我們的角度看起來是這樣，但是「就大陸的角度來講不行，因為外國才是撤僑。」其次，如果是我方派專機過去，台灣當然會安排海基會、衛福部、疾管署等的官員去檢疫，而大陸「不會願意讓台灣的公務員，在大陸行使公權力。」

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚。（圖／記者李毓康攝）

▲2月3日首批撤離湖北武漢台商包機抵達桃園機場，卻爆出名單爭議。（圖／記者李毓康攝）

高孔廉坦言，自從2016年以後，雙方政府在兩岸關係上嚴重衝突，民進黨不承認九二共識，陸方則以此為底線，因此「陸委會跟國台辦不可能有直接聯繫」，海基會或我們的政府，希望以人道、人權、醫療因素成為突破口，聯繫海協會，但在原因沒改變以前，很多溝通、執行都困難重重，也是最後兩岸定調「春節加班機」模式執行的原因。

因此，對於國民黨七人小組和「救援會長徐正文」的出現，他緩頰，徐絕對不是單純邀功性質，而是看到兩岸聯繫管道不暢通，有在大陸的台灣人，不管是台商、親人或眷屬也好，大家都希望他們能夠回來；只是，以政府的角度來看，「你搶了我的功，大概是這樣子，至於之後怎麼談，看起來很難。」

對於首批包機名單爭議，被爆3人不在原名單中，而我陸委會說，班機名單有經過同意，但一部分不是很理想。高孔廉回應，這部分我覺得中國大陸沒有做好，本來就應該好好管制，確認後照單執行，不然對台灣來說，你怎麼突然多了3個人，還有人確診？「這大陸要負責，如果我是台灣官方的話，超出名單的人一定就是原機遣返。」

▲▼台胞抵達武漢天河機場，防護人員就位，航班號出爐。（圖／徐正文提供）

▲台商抵達武漢天河機場時，陸方檢疫防護人員就位。（圖／徐正文提供）

武漢肺炎持續蔓延下，對未來的包機執行，高孔廉提出三點看法。他說，如果要務實解決問題，首先在溝通單位，海基會其實可以直接對湖北台辦、台協，「因為要接的人就是在湖北，海協會他們在北京」，如果海基會直接出面不妥，也可以用複委託方式執行，譬如委託旅行同業公會等組織和陸方溝通，「2000年以前，我們就是這麼做的，兩岸通航時是複委託航空運輸業公會執行。」

第二，高孔廉認為接下來的名單，兩岸一定要事先溝通，絕對不能超出，因為台灣第一次大概不知道你哪些人要回來，很晚才收到名單；第三，面對有人下機後就發燒、不適，除了要求大陸方面做好檢疫，台灣也要有規章制度，譬如，有人服用退燒藥上機、填寫不實健康資料被發現的話，一切依法處理。

▼首批包機抵台後，衛福部長陳時中穿著防護衣入場，親自坐鎮指揮。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

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