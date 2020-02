《時代》新封面！習近平戴口罩面臨考驗　「疫情毀了中國夢」

▲《時代》雜誌新封面。(圖/翻攝自《時代》推特)



記者丁維瑀/綜合報導

《時代》(TIME)雜誌最新一期封面出爐,可見中國國家主席習近平戴上口罩,上面字句寫著「中國的考驗」(CHINA'S TEST)。《時代》6日也在網站登出專文,標題為「冠狀病毒的爆發可能破壞習近平中國世代的夢」,內文採訪已逝患者的親屬以及學者等;文中指出,人民恐懼的情緒混合著憤怒,遍及整個中國。

《時代》6日在推特貼出15秒的影片,可見最新一期的封面是習近平戴上口罩,中國面臨疫情的考驗,至今已有1594次轉推。6日的專文描述一名患者親屬的心聲;30歲的吳女(Wu)透露,母親到達醫院後,醫師經過8小時才去看她,8天後她病逝。

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q