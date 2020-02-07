民眾買口罩撲空斥「共體時艱」　藥師：被這政策搞死

▲口罩實名制上路第一天，民眾紛紛到藥局排隊購買。（圖／記者孫于珊攝）

記者郭卉寧／綜合報導

口罩實名制6日上路後，藥局門口紛紛湧現排隊人潮。一名藥師近日就在網路吐露心聲，表示實名制第一天，雖然一開始發送過程還算順利，但下午開始就因APP顯示庫存量不準確，導致許多民眾撲空，甚至還有人質疑藥局的前置作業不佳，讓他崩潰地說：「真的被這項政策給搞死了！」

一名藥師日前在PTT八卦板分享販售口罩的心聲，劈頭就說：「真的被這項政策給搞死了！」他表示，一早藥局開門就先發放號碼牌，接著便開始分裝口罩和熟悉系統等前置作業，期間也有客人不斷詢問何時可以購買，導致情況有些忙亂，但所幸之後的發放過程還算順利，多數民眾也很感謝藥局人員的辛勞。

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不過，藥師表示，下午開始就漸漸浮現問題，有些民眾看到手機APP顯示該處還有口罩，就跑來購買，他只好告知對方APP的庫存量不見得準確，應以現場為主。他指出，也有民眾買口罩撲空，就指責藥局前一天就該將口罩分裝好，且稱裝口罩的袋子也不怎麼高級、分裝應該很快等，甚至還丟下一句「大家要共體時艱」就離開現場。

▲藥師表示，APP所顯示的庫存量不準確，導致有些民眾撲空。（示意圖／記者李毓康攝）

他無奈表示，因為口罩實名制的措施在藥局執行，導致外界傳出「暗藏」、「抽成」等不利藥師的言論，「不良的政策制度，要大家共體時艱？做這些真的值得嗎？」文末，他也呼籲，既然政策已實施，希望大眾購買前先思考自己是否有需求，「請將口罩禮讓給真的有需要的人，醫院的醫生護士們才是最怕被感染的一群人啊！」

網友則紛紛留言表示，「辛苦了！就辛苦這陣子吧」、「醫療業瞬間變服務業的恐怖」、「線上地圖真的錯誤很多 跑好幾家顯示有 結果門口都貼售完」、「藥局本身事務都還是要完成，中間努力的協調上班人力來服務大家，拜託大家互相體諒，不要在那酸言酸語」；但也有人指出，若原PO認為實名制的政策不完善，應提出解決措施，「該罵的是那些奧客吧，不是政策」、「你很辛苦沒錯，但要說解決辦法啊」。