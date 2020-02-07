　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女台商說法出入！自稱「一直沒發燒」以為只是感冒　網質疑：之前說燒9天？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者黃可昀／綜合報導

台灣首位確診武漢肺炎的女台商6日公開一段7分鐘錄音檔，感謝醫療團隊與疾管署人員的幫忙，也對於自己「打破台灣的0」感到非常抱歉，不過，內容中提到自己「一直沒發燒」，這句話和1月官方公布的「發燒9天才返台」有出入，引發網友質疑。

▲▼中央流行疫情指揮中心（疾管署）記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲女台商感謝疾管署和醫療團隊的幫忙。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

55歲的女台商原本在武漢從事教育工作，1月底疾管署的說法是，她1月11日就出現發燒、咳嗽、喉嚨痛情形，由於不信任當地醫療，所以硬是撐了9天，才於1月20日吞了退燒藥後隨即搭機返台，在飛機上全程都配戴口罩，僅吃飯時有拿下來，一下飛機就主動通報身體不適，被送往醫院隔離並確診罹患武漢肺炎，成為台灣首例。

女台商在錄音檔中提到，原本她就已經規劃好回台灣過年，不料1月11日開始咳嗽、喉嚨痛，並伴隨些微喘不過氣，但「一直沒發燒」，當時以為只是感冒，加上「對大陸醫療系統很不熟悉」，才想說按照原計畫回台灣再看醫生就好，下飛機聽到廣播後，主動告知空服員自己有感冒症狀，直到防疫人員前來查看時，「幫我量體溫，說妳有一點發燒，我想說：啊怎麼會？」

▲女台商手寫信。（圖／女台商提供）

▲女台商感謝信中說自己沒發燒。（圖／女台商提供）

1月底女台商確診武漢肺炎的消息曝光後，不少人指責她明明生病還要回台灣、發燒還搭飛機等等，但她宣稱抵達台灣才知道自己有發燒，在武漢那9天並沒有發燒症狀，與先前疾管署說的發燒9天、吃退燒藥才上飛機等說法落差甚大，讓網友們看得霧煞煞。

究竟女台商待在武漢那段期間有沒有發燒，只有當事人最清楚，更重要的是，如今她經過3次採檢，結果都呈現陰性，代表已經康復，目前已解除隔離限制，也於6日出院進行居家自主管理。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
黃安現身新竹藥局買口罩！見排隊人潮大笑6聲「買不到是命不好」
「嫌隔離便當菜色爛」台商微信討拍：真的苦不堪言
衛服部呼籲：搭捷運、公車不需要戴口罩
武漢包機女乘客爆離譜內幕：所有人沒檢疫就登機！名單是國台辦決
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不會再多了！「鑽石公主號新增41名確診」公主遊輪：最後一批確診

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

這不是畫是真實世界　美國攝影師帶你重新認識奇幻大自然　

滯留台商公開「武漢包機返台全紀錄」　詳細時間軸曝光...還原集合現場

熱搜陳時中！他曝4月前第一印象：誰啊　禁墮胎公投「一句發言」秒吸粉

第二波武漢台商返台名單近千人　大陸要求加開4、5班包機

打破迷思！衛福部呼籲搭公車、捷運「不用戴口罩」　網錯愕：總之我是不信

61人確診！鑽石公主號曾赴基隆雙北　陳時中：足跡將發全國警訊

台南光南發口罩！1km↑人龍前站穿越地下道直達後站　繞出「神秘三角」不見尾

光南新竹店發1萬2000個口罩　2400人受惠！11點前排隊都領得到

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

不會再多了！「鑽石公主號新增41名確診」公主遊輪：最後一批確診

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

這不是畫是真實世界　美國攝影師帶你重新認識奇幻大自然　

滯留台商公開「武漢包機返台全紀錄」　詳細時間軸曝光...還原集合現場

熱搜陳時中！他曝4月前第一印象：誰啊　禁墮胎公投「一句發言」秒吸粉

第二波武漢台商返台名單近千人　大陸要求加開4、5班包機

打破迷思！衛福部呼籲搭公車、捷運「不用戴口罩」　網錯愕：總之我是不信

61人確診！鑽石公主號曾赴基隆雙北　陳時中：足跡將發全國警訊

台南光南發口罩！1km↑人龍前站穿越地下道直達後站　繞出「神秘三角」不見尾

光南新竹店發1萬2000個口罩　2400人受惠！11點前排隊都領得到

黃介正／「九二共識」歷史總結算

不會再多了！「鑽石公主號新增41名確診」公主遊輪：最後一批確診

光南贈口罩　雲林分店因地理位置顧慮人潮安全提早發放

搶菜斷炊、鄰人運屍、回家路斷！一名台灣母親的宜昌封樓記：我真的好絕望...

綽號球衣開賣啦！樂天2020春訓商品預購　爽抽金猿嗨翻天

身上噴酒精消毒！人妻轉身做飯「砰」一聲全身爆燃…下秒火焰包圍全臉

這不是畫是真實世界　美國攝影師帶你重新認識奇幻大自然　

流行女鞋ALDO 忠孝店2月撤！無關店租　傳台灣結束代理

武漢肺炎「考驗還沒開始」　柯文哲：應變醫院、隔離場所已備好

高雄民眾驚見當街擄人…他被強塞後車廂！　警獲報1hr內逮全嫌

生活熱門新聞

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

台灣口罩量不夠　董座曝關鍵原因

救護車「急送2例」 　全機檢驗結果曝光！

快訊／台灣又確診3例武漢肺炎！

下一個搶買啥　網友齊點消毒神物

他連刮8張2000元虧爆！下張中100萬回家卻哭了

寶瓶星號7日回台！陳時中：嚴厲檢疫

印尼海關看護照搖頭「他靠杰倫過關了」

桃機檢疫站徵96名勇者！月薪直開40K

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

廠長靈敏一問！他曝口罩來源「1年份庫存」

更多熱門

相關新聞

朋友圈國葬　悼吹哨人李文亮

朋友圈國葬　悼吹哨人李文亮

武漢肺炎疫情的8名「吹哨人」之一，眼科醫師李文亮6日晚間病逝的消息曝光後，大陸社群平台如微博、微信朋友圈等出現許多悼念文章。不少人轉發一張圖片，上方是李文亮生前受訪的一段話，「一個健康的社會不該只有一種聲音」。有網友形容，在當前氛圍下，只能以「朋友圈國葬」的方式悼念李文亮。

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

網友爆料杭州貨櫃船來台維修成「防疫漏洞」？台船回應了

包機成員爆離譜內幕：所有人都沒檢疫！時程表曝光

包機成員爆離譜內幕：所有人都沒檢疫！時程表曝光

義大利續禁飛！華航2/21前羅馬全取消

義大利續禁飛！華航2/21前羅馬全取消

關鍵字：

武漢肺炎女台商發燒出院感冒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國台辦：東航申請3天執飛5航班

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

藥局囤積口罩　老闆曝關鍵說話了

鴻海：旗下導入口罩生產線　日產200萬片

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

柯佳嬿《想見你》演技獲肯定　坤達是幕後推手

台東貴賓遭丟釋迦攤　關籠害怕哭

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面