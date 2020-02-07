女台商說法出入！自稱「一直沒發燒」以為只是感冒　網質疑：之前說燒9天？

記者黃可昀／綜合報導

台灣首位確診武漢肺炎的女台商6日公開一段7分鐘錄音檔，感謝醫療團隊與疾管署人員的幫忙，也對於自己「打破台灣的0」感到非常抱歉，不過，內容中提到自己「一直沒發燒」，這句話和1月官方公布的「發燒9天才返台」有出入，引發網友質疑。

▲女台商感謝疾管署和醫療團隊的幫忙。（圖／記者屠惠剛攝）



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55歲的女台商原本在武漢從事教育工作，1月底疾管署的說法是，她1月11日就出現發燒、咳嗽、喉嚨痛情形，由於不信任當地醫療，所以硬是撐了9天，才於1月20日吞了退燒藥後隨即搭機返台，在飛機上全程都配戴口罩，僅吃飯時有拿下來，一下飛機就主動通報身體不適，被送往醫院隔離並確診罹患武漢肺炎，成為台灣首例。

女台商在錄音檔中提到，原本她就已經規劃好回台灣過年，不料1月11日開始咳嗽、喉嚨痛，並伴隨些微喘不過氣，但「一直沒發燒」，當時以為只是感冒，加上「對大陸醫療系統很不熟悉」，才想說按照原計畫回台灣再看醫生就好，下飛機聽到廣播後，主動告知空服員自己有感冒症狀，直到防疫人員前來查看時，「幫我量體溫，說妳有一點發燒，我想說：啊怎麼會？」

▲女台商感謝信中說自己沒發燒。（圖／女台商提供）



1月底女台商確診武漢肺炎的消息曝光後，不少人指責她明明生病還要回台灣、發燒還搭飛機等等，但她宣稱抵達台灣才知道自己有發燒，在武漢那9天並沒有發燒症狀，與先前疾管署說的發燒9天、吃退燒藥才上飛機等說法落差甚大，讓網友們看得霧煞煞。

究竟女台商待在武漢那段期間有沒有發燒，只有當事人最清楚，更重要的是，如今她經過3次採檢，結果都呈現陰性，代表已經康復，目前已解除隔離限制，也於6日出院進行居家自主管理。

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