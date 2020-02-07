傳吹哨人李文亮「生死間徘徊」！　16萬網友湧入集氣：願為他徹夜祈禱

▲李文亮傳出病逝的消息。（圖／翻攝《生命時報》）

實習記者賴韻如／綜合報導

堪稱是武漢肺炎疫情的「吹哨人」李文亮醫師於本月1日確診武漢肺炎，未料6日就傳出了病逝的消息。不過，這項消息目前遭到反駁，許多醫師出面澄清，李文亮的確心跳停止，但仍裝上葉克膜搶救中。不少網友得知後，紛紛留言為他集氣，祈禱能夠出現奇蹟。

綜合陸媒報導，大陸湖北武漢34歲的眼科醫師李文亮在2019年12月30日就曾向外界發出過新型冠狀病毒的防護預警，指稱華南水果海鮮市場出現7例SARS的病例，公開示警相關疫情，沒想到卻遭到轄區派出所依「在互聯網發布不實言論」，被要求簽下訓誡書。

▲李文亮簽署的訓誡書內容。（圖／翻攝自微博）

李文亮簽署訓誡書後仍持續在醫院工作，他於1月8日替一名青光眼患者看診，不久後該名患者確診肺炎，而李文亮本人也於1月10日開始出現咳嗽症狀，病情逐漸加重，住進了隔離病房，最後於2月1日確診感染新型冠狀病毒肺炎。然而，大陸官媒《人民日報》在2月6日傳出了李文亮離世的消息，指出李文亮於晚間9點30分搶救無效去世。

▲《人民日報》報導李文亮去世的消息。（圖／翻攝自臉書）

消息一傳出後，許多醫師紛紛出面澄清，表示李文亮心跳確實停止，但醫療團隊仍替他裝上葉克膜繼續搶救。北京大學第三醫院科研處處長張純也在6日晚間將原本在個人微博發出的「李文亮去了天堂」刪除，並於個人微博PO文指出，「疫情吹哨人李文亮一聲還在搶救中，為他祈禱」。

▲醫師張純於晚間發布李文亮「在生死之間」。（圖／翻攝微博）

這篇貼文立刻振奮大批網友，紛紛湧入留言，「求求讓他回來吧，死神可以放過一個善良明德的人嗎」、「如果祈禱有用的話，我願意今晚不睡，為他徹夜祈禱」、「願好人真的都會得到好報」、「等一個奇蹟.....」、「下一條一定是報告喜訊她活過來了啊！！！！」、「我是穿越過來的，轉告一句，搶救的成功！」、「現在2月7號了，今天是我的生日，我的生日願望是李文亮醫生活下來」。