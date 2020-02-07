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9點藥局排100人…彰化務農阿公無奈「要噴藥省著用」：只能口罩外再加棉布口罩

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記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

口罩實名制上路第2天，許多民眾一早就到藥局外排隊！彰化縣一間藥局上午10點才開門，但上午9時許，現場排隊民眾已經排滿100名，有一名務農阿公表示，現在剛好碰上農作物要噴藥，口罩真的不夠用，希望政府能想想辦法。

▲▼彰化日信藥局排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化日信藥局排隊購買口罩人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

上午9時許，只見彰化縣員林市日信藥局外一條長長的人龍，都是要排隊買口罩的民眾。一名家中有慢性病患者的婦人表示，一大早就去3間健保藥局竟都撲空，她情緒激動地稱，「我8點多去他就說口罩沒有了」，呼籲健康民眾沒有到人多的地方時，不需要配戴口罩，將口罩留給需要的人及一線醫護人員。

還有一名務農的阿公受訪時提到，現在正是農作物要噴灑農藥的時期，非常需要口罩，但碰上口罩荒也只能省著點用，並且在口罩外再加一層棉布口罩，以防止吸入藥劑，盼政府能想想辦法。

▲▼彰化日信藥局排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲有民眾建議口罩應由里辦公室統一發放。（圖／記者唐詠絮攝）

現場還有早上6時30分左右就來排隊的民眾建議政府，交由里辦公室發放口罩，認為這樣可以節省民眾排隊的時間，也便利要上班的年輕人。

行政院3日拍板口罩實名制，6日起購買口罩需比照慢性病處方簽，民眾要到全國6000多家健保特約藥局、使用健保卡插卡購買，每人7天內限購2片，1片的價格則降價為5元。為了分散購買人潮，身分證字號末碼「單號者」可於每週一、三、五購買，「雙號者」則於每週二、四、六購買，週日則不限制。

另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，但1人限代持1張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下的兒童健保卡購買。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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