新北夫妻返台隔離不滿14天！落跑「闖小三通」被攔…氣吼：要把我們餓死啊

▲新北一對夫妻2日自廈門返台，6日竟試圖闖關小三通出境。（示意圖／記者蔡儀潔攝）

突發中心／綜合報導

武漢肺炎疫情全台警戒！新北市一對家住新北市的江姓夫妻2日才從廈門入境金門，孰料，14天的居家檢疫期還沒過，夫妻倆竟擅自出門，還從台北搭機到金門，準備由小三通赴陸，2人被抓包後，竟還怒罵現場人員，「是要把我們餓死啊」，無視法紀的行徑令人忍不住搖頭。

江姓夫婦6日下午1時許現身金門，準備搭乘小三通交通船準備出境，移民署國境事務大隊人員查驗護照時察覺不對勁，一查才發現2人2日才從廈門入境金門，依法須執行居家檢疫14天不得外出，當場將夫妻倆攔下，並依規定將2人交由相關單位以專車直送機場。

江姓夫婦見現場媒體，情緒激動，竟拉著行李準備自行搭乘計程車離去，現場人員一見，趕緊上前說明，夫妻倆聲稱不知道居家檢疫規定，還憤怒強調，自己沒有生病，更氣吼，「是要把我們餓死啊」！

疾管署金門辦事處主任吳俊輝表示，目前已將這對夫妻送到機場，至於2人為何能從台北闖關搭機抵達金門，仍有待釐清，後續將由新北市裁罰，違反居家隔離疾檢疫規定者，最高可懲處15萬元罰鍰。

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