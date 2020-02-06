武漢疫情影響　任天堂原訂本週六預售的全新配色新機宣布延期

▲任天堂。（圖／翻攝自任天堂官方網站）

記者謝仁傑／綜合報導

任天堂（Nintendo）今在官方Twitter發佈通知，告知日本本土市場的消費者，由於新型冠狀病毒（武漢肺炎）的影響，Switch遊戲機及配件的生產與發貨將會出現延遲的狀況。像是原訂本周六（2/8）開放預購的全新配色主機，將往後推延，且並未公佈指定日期。

這款新機是配合《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》，全新配色，以薄荷綠與淺藍色組合，還在機身背面印上特殊塗樣。

另外，使用普拉提環手把而備受歡迎的遊戲《健身環大冒險》，也在日本供不應求，任天堂公司還公開道歉，並表示將會持續關注情況，目前還不清楚這些延遲是否會連帶影響其他地方的貨運。

▲Switch《健身環大冒險》先前才因缺貨讓任天堂發道歉聲明。（圖／鏡周刊）

去年任天堂開始讓供應鏈多樣化，並在東南亞建立一些專門針對美國市場的設備，以避免美國關稅。但大多數主機還是由富士康製造的。

任天堂總裁古川俊太郎（Shuntaro Furukawa），上周才因東亞地區供應不足向投資者道歉。但就目前情況看來，Switch新作可能還得再等等。



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▲任天堂《集合啦！動物森友會》介紹影片。（影／YouTube／Nintendo HK）