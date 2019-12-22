▲外媒吐槽十年來20款科技產品，Apple、任天堂、Google都上榜。（圖／路透社）

記者余弦妙／綜合報導

現代科技日新月異，各家科技公司為了強得先機無不想破頭，為的就是創造出最新最能引領潮流的科技新品，不過似乎有些新科技產品不太能讓消費者買單，外媒就評選了這十年來，各家科技大廠所生產出來的令人失望的科技產品。



根據《Gizmodo》指出，亞馬遜、三星、Google、Apple Mac、Sony、任天堂等知名科技大廠皆被點名，其中三星在2016年發行的Galaxy Note 7也因電池爆炸事件入榜，當時這款機型不僅讓三星的消費者信任跌到谷底，甚至還有航空公司不准攜帶Note 7上機，最後官方做了大規模回收處理後才稍微弭平風波。

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另外，還有3款智慧手機遭到點名，首先是亞馬遜Fire Phone，發表後一年，就再也沒有後續機款，據了解，糟糕的軟體被認為是失敗的主因。第二款為微軟Lumia 950，是首款搭載Win 10行動版的手機，不過缺乏開發者替 Windows Phone 設計 App而入選。另外，還有首度將QWERT物理鍵盤移植到 Android 的BlackBerry Priv， 被評為儘管是經典設計，但消費者根本不需要實體鍵盤鍵。

而被認為是智慧產品先驅的Apple，也榜上有名，有3款產品遭點名，2013年的Mac Pro，由於設計過於精簡，無法自行升級規格遭到吐槽，不能滿足專業用戶的需求。2015年的Macbook則因價格太高、性能差而入選，至於去年發表的HomePod被提名的原因有，語音助理Siri表現不佳、功能有限。

此外，近期在遊戲機界相當熱銷的Switch，它的公司任天堂在2012年推出的Wii U也慘遭點名，被吐槽的原因為主控制器具有6.2英寸的屏幕，顯得相當笨重，操作上相當不方便等，讓消費者根本不願意掏錢購買，當時Wii剛推出時，售出超過1億台，但Wii U售出不到1400萬台。



其餘上榜的產品還包含：3D 曲面電視、AMD Bulldozer 架構、Sony Tablet P 平板、Canon EOS M 相機、Lytro、微軟 Surface RT、模組化手機、微軟運動手環、三星 Gear VR、LG Watch Sport。

