湖北979人返台名單已提交　國台辦：東航申請3天執飛5航班

▲國台辦新聞局長兼發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／台北—北京連線報導

針對第二批滯留武漢台商包機返台，國台辦發言人馬曉光今（6日）晚間再發出聲明，表示已經依照台灣當局要求，在上午9時通過兩岸民航聯繫渠道將名單提交台方，共有979人申請，東航也據此向台灣民航機構提出6日、7日各執行2班，8日執行1班。馬曉光呼籲台灣方面立即停止一切政治操弄，盡快確認配合東航運送安排。

首批滯留湖北台胞運送返鄉工作在2月3日順利完成後，後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓，致使東航原定的5日、6日運送計劃迄未執行。他指出，台灣當局全面阻止運送的做法、連一個航班都不放行，完全置台胞的切身利益於不顧。

馬曉光認為，台灣方面一度高調聲稱要接回在湖北台胞，並公開表示會「做好充分準備」；第二，即使台灣方面的防疫措施準備不充分，也完全可以在加緊準備的同時逐步安置返台人員。

至於台灣當局聲稱對運送台胞有優先順序要求，馬曉光回應，台灣方面以此為由阻止東航飛機及時實施運送計劃。實際上，集中運送時間最多只有兩三天，加快運送就是最大優先，符合每一位需要盡快返鄉台胞的利益，只要盡快實施運送，就能從根本上解決全部滯留台胞急需返鄉的最大關切。

他強調，如果台灣方面不一而再、再而三的拖延，這些台胞最晚今天都可以回到台灣了。也因此，「在台灣方面阻止、拖延台胞盡快返鄉的情況下，有何優先可言？」

馬曉光表示，儘管返鄉運送工作受到台灣當局阻撓，湖北有關方面仍一本初衷為台胞提供協助服務。截至2月6日上午8時，有979名台胞申請協助返鄉，全部名單上午9時通過兩岸民航聯繫渠道提交台方，東航則據此向台灣民航機構提出6日、7日各執行2班，8日執行1班，盡快滿足台胞返鄉需要的運送計劃。

馬曉光強調，但一直到今晚，整個運送工作還是受到台灣當局阻撓，「當前疫情防控任務繁重情況下，大陸有關各方開展運送在鄂台胞返鄉工作，體現對台胞的真誠照顧和人道關懷，絕不允許台灣某些政客造謠抹黑、無端攻擊。」

他表示，台灣一些人在台胞返鄉安排上從口是心非到口出惡言，充分暴露他們無視台胞利益的惡劣本性，台灣方面應當立即停止一切政治操弄，盡快確認配合東航運送安排，為在鄂台胞返鄉提供必要條件。