台商嫌棄伙食！便當達人一分析「要價100元」秒怒：抱怨什麼　網譙爆不知福

▲台商在微信大肆發文抱怨隔離生活。（圖／翻攝自臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

第一批滯留武漢回台的國人，日前到檢疫所展開為期14天的隔離，卻傳出有台商不滿便當菜色，在微信中貼出便當照抱怨「還有13天，還有好幾餐這樣的在等我們！」話題引爆網友罵聲。就有一名便當團膳本業的網友發文，分析該便當不是中央廚房工廠做的，是一般便當店的菜色，價格粗估也要100元。

這位網友在PTT的Gossiping板上回覆一篇問卦「台商的便當 問題是不是在紅蘿蔔炒蛋？」文中表示，「身為便當團膳為本業的南台灣業者，我是最有資格叫人下去領便當的小開」，並透露目前家中有一間中央廚房工廠以及自助餐店面。

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原PO接著分析，「我很負責任的告訴你們，這個便當以我們專業的看！不是中央廚房工廠做的！只是一般便當店做的」，而且價格以他們的評估是100元。如果好奇怎麼算出100元的話，原PO也實際算一次，「主菜先抓出來，那應該是T7的冷凍L骨腿，鯖魚片應該是台灣的，挪威比較貴，還要裹粉油炸。」

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▲便當小開分析台商便當一個至少也要100塊。（圖／翻攝自臉書）

「所以食材原料含加工含人工含運送成本：L腿算35元，鯖魚片算20元、白飯10元、紅絲蛋10元，海帶絲跟油豆腐各算5元，上面三格菜算各5元，算100差不多了。」能吃到這樣價格和菜色的便當，讓便當達人忍不住開罵，「所以，你這個台商，在他X抱怨什麼？你可以自己再回去住火神山醫院啊！」

看到貼文後，其他人也紛紛留言開酸，「台商可能習慣吃200起跳」、「北部不止，至少120」、「問題在於生於福中不知福」、「有特權的，便當沒有500根本不能吞吧」、「100塊等級是台商的員工在吃的好嗎」、「我中部這樣的雞腿便當100，配菜也沒那麼多」、「再嫌就給滿滿的三色豆啦」、「我覺得他們只配吃50元便當欸」、「我家附近大雞腿+3配菜就85了，這菜色已經很好了」、「這些台商只配吃三色豆+白飯。」

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